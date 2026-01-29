Vụ chuyển nhượng giá 50 triệu bảng gây choáng cho bóng đá Anh

Crystal Palace hoàn tất bản hợp đồng gây chấn động kỳ chuyển nhượng mùa đông khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Jorgen Strand Larsen của Wolves với giá 50 triệu bảng.

Strand Larsen chỉ ghi duy nhất 1 bàn ở Premier League mùa này, nhưng trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Palace.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. Palace sẽ trả 50 triệu bảng, trong đó 45 triệu bảng phí cố định kèm 5 triệu bảng phụ phí.

Thương vụ gây sốc cho tất cả trong bối cảnh tiền đạo người Na Uy chỉ ghi duy nhất 1 bàn sau 21 trận Premier League mùa này. Tuy nhiên, Crystal Palace tin rằng con số đó không phản ánh đúng năng lực thực sự của chân sút 25 tuổi.

Mùa trước, Strand Larsen gây ấn tượng mạnh khi gia nhập Wolves theo dạng cho mượn từ Celta Vigo, ghi 14 bàn sau 35 trận tại Premier League. Phong độ đó khiến Wolves quyết định mua đứt anh với giá 25 triệu bảng. Newcastle thậm chí từng gửi đề nghị lên tới 55 triệu bảng nhưng bị từ chối vì Wolves không kịp tìm người thay thế.

Tuy nhiên, Wolves hiện sa sút nghiêm trọng và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Việc mất đi những nguồn sáng tạo như Matheus Cunha hay Rayan Ait-Nouri khiến Strand Larsen gần như bị cô lập trên hàng công. Thậm chí, anh có thời điểm mất suất đá chính vào tay Tolu Arokodare.

Với Crystal Palace, đây là canh bạc có tính toán. CLB thu về 80 triệu bảng từ việc bán Eberechi Eze và Marc Guehi, trong khi Jean-Philippe Mateta cũng có thể ra đi. Palace cần gấp một trung phong đã quen Premier League, sẵn sàng tạo tác động tức thì và Strand Larsen đáp ứng đủ tiêu chí.

Strand Larsen sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Palace, vượt qua thương vụ Brennan Johnson trị giá 40 triệu bảng. Một bước ngoặt lớn cho cả đôi bên, và là cơ hội để tiền đạo người Na Uy làm lại từ đầu trong một môi trường phù hợp hơn.