Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con trai Rooney đổi đời

  • Thứ ba, 10/3/2026 16:36 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Kai Rooney có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi ký hợp đồng với công ty đại diện nổi tiếng Triple S Sports Management, đơn vị do siêu cò Paul Stretford điều hành.

Thông tin được Triple S công bố trên mạng xã hội kèm hình ảnh Kai rạng rỡ trong buổi ký kết. Công ty cho biết rất háo hức khi bắt đầu đồng hành cùng tiền đạo trẻ của MU trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Triple S vốn là một trong những công ty môi giới có tiếng bóng đá Anh, hiện quản lý nhiều cầu thủ nổi bật như Harry Maguire, James Garner hay Jack Butland.

Kai năm nay mới 16 tuổi nhưng bắt đầu gây chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ "Quỷ đỏ". Sau khi bình phục chấn thương mắt cá chân, tiền đạo trẻ trở lại thi đấu cho đội U18 và được trao cơ hội ra sân tại U18 Premier League. Đáng chú ý, Kai thi đấu ở cấp độ cao hơn 2 năm so với tuổi.

Hôm 4/3, tiền đạo sinh năm 2009 tiếp tục gây ấn tượng khi ghi một bàn thắng đẹp mắt bằng chân trái giúp U18 MU đánh bại West Ham với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chung kết Premier League Cup.

Dù con trai dần nổi lên ở học viện MU, Wayne Rooney cho biết không can thiệp quá nhiều vào quá trình phát triển của Kai. Chia sẻ với BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh khẳng định điều quan trọng nhất là giữ cho con trai mình luôn tận hưởng bóng đá.

Việc ký hợp đồng với công ty đại diện lớn được xem là bược ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Kai. Động thái này mở ra nhiều cơ hội phát triển khi anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ tại đội bóng mà cha mình trở thành huyền thoại.

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.

Rooney thích lối đá của Arsenal

Wayne Rooney lên tiếng bảo vệ Arsenal trước làn sóng chỉ trích nhắm vào lối chơi của đội bóng này.

21 giờ trước

Rooney giàu có

Cựu danh thủ Wayne Rooney không chỉ là một tiền đạo xuất chúng mà còn sở hữu khối tài sản ấn tượng.

31:1837 hôm qua

Con trai Rooney giúp U18 MU vào chung kết

Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney, tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội U18 MU khi góp công vào chiến thắng 3-1 trước West Ham hôm 4/3.

08:00 5/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rooney Wayne Rooney Rooney

    Đọc tiếp

    Antony nguy co vang mat o World Cup hinh anh

    Antony nguy cơ vắng mặt ở World Cup

    10 phút trước 17:05 10/3/2026

    0

    HLV Carlo Ancelotti được cho là sẽ tiếp tục gạch tên Antony khỏi danh sách triệu tập của Brazil, bất chấp việc đội tuyển đang thiếu hụt nhân sự ở cánh phải.

    Hanh dong gay chu y cua Pedri hinh anh

    Hành động gây chú ý của Pedri

    29 phút trước 16:46 10/3/2026

    0

    Dù tỏa sáng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Pedri vẫn giữ thói quen giản dị gọi điện cho mẹ gần như mỗi ngày để tìm sự cân bằng sau ánh hào quang sân cỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý