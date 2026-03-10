Con trai Rooney đổi đời

Kai Rooney có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi ký hợp đồng với công ty đại diện nổi tiếng Triple S Sports Management, đơn vị do siêu cò Paul Stretford điều hành.

Thông tin được Triple S công bố trên mạng xã hội kèm hình ảnh Kai rạng rỡ trong buổi ký kết. Công ty cho biết rất háo hức khi bắt đầu đồng hành cùng tiền đạo trẻ của MU trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Triple S vốn là một trong những công ty môi giới có tiếng bóng đá Anh, hiện quản lý nhiều cầu thủ nổi bật như Harry Maguire, James Garner hay Jack Butland.

Kai năm nay mới 16 tuổi nhưng bắt đầu gây chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ "Quỷ đỏ". Sau khi bình phục chấn thương mắt cá chân, tiền đạo trẻ trở lại thi đấu cho đội U18 và được trao cơ hội ra sân tại U18 Premier League. Đáng chú ý, Kai thi đấu ở cấp độ cao hơn 2 năm so với tuổi.

Hôm 4/3, tiền đạo sinh năm 2009 tiếp tục gây ấn tượng khi ghi một bàn thắng đẹp mắt bằng chân trái giúp U18 MU đánh bại West Ham với tỷ số 3-1 để giành quyền vào chung kết Premier League Cup.

Dù con trai dần nổi lên ở học viện MU, Wayne Rooney cho biết không can thiệp quá nhiều vào quá trình phát triển của Kai. Chia sẻ với BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh khẳng định điều quan trọng nhất là giữ cho con trai mình luôn tận hưởng bóng đá.

Việc ký hợp đồng với công ty đại diện lớn được xem là bược ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của Kai. Động thái này mở ra nhiều cơ hội phát triển khi anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ tại đội bóng mà cha mình trở thành huyền thoại.

Con trai Rooney bứt tốc ghi bàn Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.