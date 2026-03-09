Cựu danh thủ Wayne Rooney không chỉ là một tiền đạo xuất chúng mà còn sở hữu khối tài sản ấn tượng.

Rooney giàu có sau giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Theo Sportmole, tổng giá trị tài sản hiện tại của Rooney ước tính vào khoảng 165 triệu bảng. Phần lớn tài sản và danh tiếng của Rooney được xây dựng trong thời gian huy hoàng kéo dài 13 năm khoác áo Manchester United.

Trong màu áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Anh giành tổng cộng 16 danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật nhất là 5 chức vô địch Premier League. Ngoài ra, anh còn góp công giúp đội bóng chinh phục nhiều danh hiệu quan trọng khác, qua đó khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử câu lạc bộ.

Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Rooney cũng là một trong những gương mặt quảng cáo được săn đón nhiều nhất trong làng bóng đá. Sức hút của anh giúp mang về hàng loạt hợp đồng tài trợ giá trị từ các thương hiệu toàn cầu như Nike, Coca-Cola và EA Sports.

Năm 2013, Rooney nằm trong nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League với 250.000 bảng mỗi tuần tại MU, đi kèm nhiều đãi ngộ hấp dẫn, tiền thưởng và các hợp đồng quảng cáo.

Những bản hợp đồng thương mại này đóng góp đáng kể vào khối tài sản khổng lồ của cựu tiền đạo sinh năm 1985, giúp Rooney trở thành một trong những cầu thủ người Anh giàu có nhất hiện nay.

Sau khi giải nghệ, Rooney chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. Anh lần lượt dẫn dắt nhiều đội bóng như Derby County, D.C. United, Birmingham City và Plymouth Argyle. Tuy nhiên, trái ngược với thành công rực rỡ khi còn là cầu thủ, hành trình trên cương vị huấn luyện viên của Rooney đến nay vẫn chưa đạt được nhiều thành tích nổi bật.

