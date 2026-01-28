Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thời điểm tòa án CAS phán quyết bóng đá Malaysia

  • Thứ tư, 28/1/2026 17:52 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ biết kết quả kháng cáo án phạt của FIFA vào ngày 25/2, trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch được phép tạm thời trở lại thi đấu.

FAM sắp nhận phán quyết từ CAS. Ảnh: Reuters.

FAM cho biết khả năng sẽ nhận được phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đối với đơn kháng cáo các án phạt từ FIFA sớm nhất vào ngày 25/2. Tổng thư ký FAM, ông Datuk Noor Azman Rahman, xác nhận đây là mốc thời gian dự kiến mà CAS thông báo cho phía Liên đoàn.

Ở thời điểm hiện tại, 7 cầu thủ bị treo giò được CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án. Theo ông Noor Azman, FIFA gửi thông báo tới các Liên đoàn thành viên và Liên đoàn châu lục, yêu cầu lập tức dỡ bỏ án treo giò đối với các cầu thủ này ở cả cấp độ quốc nội lẫn châu lục.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul, nhấn mạnh rằng quyết định của CAS chỉ mang tính tạm thời. Theo ông, các cầu thủ không yêu cầu CAS xem xét bản chất vụ việc, mà chỉ xin áp dụng biện pháp khẩn cấp, tức tạm hoãn hiệu lực án phạt của FIFA.

Trong khi đó, toàn bộ thành viên Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025-2029 cũng tự nguyện nộp đơn từ chức với quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Theo giới chuyên môn, động thái này cho thấy FAM tự nhận mắc sai lầm trong việc nhập tịch cầu thủ.

Khủng hoảng của FAM bắt nguồn từ tháng 9/2025, khi FIFA phạt Liên đoàn này 350.000 CHF vì nộp hồ sơ giả mạo liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ bị treo giò 12 tháng, mỗi người nộp phạt 2.000 CHF.

Đơn kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ và vụ việc hiện được CAS xem xét. Phán quyết sắp tới có thể tiếp tục đẩy FAM vào vòng xoáy bất ổn mới.

Đào Trần

