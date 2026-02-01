'Phản lưới' trở thành đặc sản của Arsenal

Đêm 31/1, trận thắng Leeds 4-0 của Arsenal để lại chi tiết thống kê đặc biệt khi các pha phản lưới suýt dẫn đầu thành tích ghi bàn của đội bóng thành London ở Premier League mùa này.

Những pha đá phạt góc của Arsenal giờ trở thành vũ khí nguy hiểm.

Phút 56 trên sân Elland Road, từ quả phạt góc xoáy vào trong của Noni Madueke, thủ môn Karl Darlow trong nỗ lực cản phá đã đấm bóng thẳng vào lưới nhà. Tình huống càng trớ trêu hơn khi Dominic Calvert-Lewin vô tình che khuất tầm nhìn, khiến đồng đội không thể xử lý chính xác.

Bàn thắng được tính là pha phản lưới, đồng thời đánh dấu lần thứ 5 mùa này Arsenal được “biếu” bàn theo cách đó tại Premier League.

Con số ấy đủ để các bàn phản lưới sánh ngang thành tích ghi bàn của Viktor Gyokeres và Leandro Trossard trong danh sách “cầu thủ ghi bàn” của Arsenal. Thậm chí, ở thời điểm đó, nếu Gyokeres không nổ súng trong hiệp hai, “phản lưới” sẽ tạm thời đứng đầu danh sách ghi bàn của “Pháo thủ” tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Thực tế cho thấy, những bàn phản lưới đang trở thành nguồn bàn thắng ổn định nhất của Arsenal mùa này. Chúng đến từ sức ép liên tục mà thầy trò Mikel Arteta tạo ra, đặc biệt là ở các tình huống phạt góc. Những quả treo bóng khó chịu vào vòng cấm thường gây hỗn loạn, buộc đối phương lúng túng và tự mắc sai lầm.

Chỉ đến khi Gyokeres ghi bàn thứ 6 trong mùa giải, trật tự mới được lập lại. “Phản lưới” tụt xuống vị trí thứ hai với 5 bàn, ngang bằng Trossard, còn Gyokeres vươn lên dẫn đầu.

Dù vậy, câu chuyện này cho thấy Arsenal có thể giành chiến thắng không chỉ bằng sự tỏa sáng cá nhân, mà còn bằng việc tạo sức ép đủ lớn để đối thủ tự gục ngã.

Tuy nhiên, cách Arsenal tổ chức đá phạt góc cũng gây ra nhiều tranh cãi. Cựu trọng tài Mark Clattenburg từng kêu gọi Premier League cần có biện pháp chấn chỉnh.

Theo ông, Arsenal thường tận dụng các tình huống cố định bằng cách vây ráp, khóa chặt không gian hoạt động của thủ môn đối phương. Lối chơi này đang dần trở thành xu hướng ở Premier League, nhưng Clattenburg cho rằng nó làm xấu đi hình ảnh của giải đấu.

Highlights Leeds 0-4 Arsenal Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD