Premier League bị yêu cầu trừng phạt chiêu trò phạt góc của Arsenal

Cựu trọng tài Mark Clattenburg kêu gọi Premier League cần nghiêm khắc hơn trước chiêu trò đá phạt góc của Arsenal ở trận thua MU 2-3 rạng sáng 26/1.

Hình ảnh gây chú ý ở trận đấu vừa qua trên sân Emirates.

Clattenburg cho rằng cách Arsenal tận dụng các tình huống cố định bằng việc vây ráp, khóa chặt không gian hoạt động của thủ môn đối phương trở thành xu hướng đang lan rộng ở Premier League, nhưng làm xấu đi hình ảnh giải đấu.

Ông Clattenburg nhấn mạnh việc các CLB thuê HLV chuyên trách tình huống cố định khiến những chiêu trò kiểu này ngày càng phổ biến. "Ban đầu, số lỗi sẽ tăng nếu trọng tài thổi chặt. Nhưng khi các đội hiểu rằng họ không thể tiếp tục dùng cách này, họ sẽ dừng lại. Ở Champions League, chúng ta thấy rõ điều đó. Trọng tài nghiêm khắc hơn và chiến thuật này ít đất sống hơn", ông nói thêm.

"Đã đến lúc Ban điều hành trọng tài trọng tài (PGMOL) và Premier League phải vào cuộc. Bất kỳ hành vi cản trở thủ môn nào trong các tình huống cố định đều phải bị trừng phạt. Nếu không, bóng đá Anh sẽ sớm chỉ còn là chuỗi những quả phạt góc nối tiếp nhau", cựu trọng tài này kết lại.

Arsenal là đội khởi nguồn và nhiều CLB khác ở Premier League làm theo. Tuy nhiên, Clattenburg cho rằng sự hiệu quả không đồng nghĩa với đúng đắn. Khi mỗi quả phạt góc được cổ động viên chờ đợi như một quả phạt đền, còn cầu thủ chỉ chăm chăm chặn thủ môn thay vì tìm bóng, trận đấu sẽ trở nên xấu xí và nghèo nàn ý tưởng.

Arsenal hiện dẫn đầu, song lối chơi không dựa trên sự hoa mỹ. Dưới thời Mikel Arteta, "Pháo thủ" xây dựng một tập thể thực dụng, đề cao thể lực và các pha bóng chết. Trước MU, kịch bản quen thuộc lặp lại. Arsenal ghi bàn từ một quả phạt góc, khi các cầu thủ dồn ép thủ môn Senne Lammens, khiến anh gần như bị "đóng khung" trong vòng 5,5 m trước khi bóng bật ra trong hỗn loạn.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

