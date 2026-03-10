Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar được gọi lên tuyển Brazil

  • Thứ ba, 10/3/2026 05:11 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Neymar bất ngờ có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu cuối tháng 3, qua đó thắp lại hy vọng dự World Cup 2026.

Neymar anh 1

Neymar có cơ hội gây ấn tượng trước World Cup 2026.

Theo UOL, Neymar được điền tên vào danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện Brazil chuẩn bị cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia. Đây là đợt tập trung quốc tế quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nên từng vị trí trong đội hình đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo 34 tuổi chưa được đảm bảo khi HLV Carlo Ancelotti vẫn đang theo dõi sát tình trạng thể lực của anh. Neymar phải đối mặt với cuộc đua khốc liệt để giữ vị trí.

Trong khi đó, tài năng trẻ Endrick cũng góp mặt và nổi lên như một phương án tấn công đầy hứa hẹn. Kể từ khi chuyển đến Lyon hồi tháng 1, chân sút tuổi teen nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Sau 10 lần ra sân cho Lyon, Endrick ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo.

Ở hàng thủ, trung vệ Gleison Bremer của Juventus cũng trở lại. Anh chưa khoác áo tuyển Brazil kể từ sau Copa America 2024 do chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 10 năm đó. Sau thời gian dài hồi phục và phẫu thuật sụn chêm, Bremer hiện lấy lại phong độ và trở thành trụ cột tại Turin.

Áp lực tái cấu trúc hàng công của Brazil càng tăng khi Rodrygo đứt dây chằng và sụn chêm, buộc phải nghỉ hết mùa và lỡ World Cup. Sự vắng mặt của Rodrygo khiến ban huấn luyện buộc phải mở rộng phương án lựa chọn, và 2 trận giao hữu sắp tới sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng để định hình lại hàng công "Selecao" trước World Cup 2026.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Vitinha chỉ ra vấn đề của PSG thời Messi, Neymar, Mbappe

Vitinha thừa nhận PSG từng sở hữu những “người ngoài hành tinh”, nhưng bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tài năng tấn công.

35:2082 hôm qua

Neymar bị kiện

Một đầu bếp cá nhân đệ đơn kiện Neymar, cho rằng cô phải làm việc quá giờ và bị ảnh hưởng sức khỏe khi phục vụ cầu thủ Brazil cùng đoàn tùy tùng đông người.

08:07 7/3/2026

Neymar nhắn nhủ Rodrygo

Neymar gửi thông điệp xúc động tới Rodrygo sau khi tiền đạo của Real Madrid dính chấn thương dây chằng và chính thức lỡ World Cup 2026.

18:20 4/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Neymar Neymar Neymar

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

MU theo doi cau thu co gia tram trieu euro hinh anh

MU theo dõi cầu thủ có giá trăm triệu euro

49 phút trước 05:05 10/3/2026

0

Trong ngày mà tuyển trạch viên MU trực tiếp đến sân theo dõi, Yan Diomande có màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng của RB Leipzig trước Augsburg.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý