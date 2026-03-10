Neymar được gọi lên tuyển Brazil

Neymar bất ngờ có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu cuối tháng 3, qua đó thắp lại hy vọng dự World Cup 2026.

Neymar có cơ hội gây ấn tượng trước World Cup 2026.

Theo UOL, Neymar được điền tên vào danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện Brazil chuẩn bị cho các trận giao hữu với Pháp và Croatia. Đây là đợt tập trung quốc tế quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh, nên từng vị trí trong đội hình đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo 34 tuổi chưa được đảm bảo khi HLV Carlo Ancelotti vẫn đang theo dõi sát tình trạng thể lực của anh. Neymar phải đối mặt với cuộc đua khốc liệt để giữ vị trí.

Trong khi đó, tài năng trẻ Endrick cũng góp mặt và nổi lên như một phương án tấn công đầy hứa hẹn. Kể từ khi chuyển đến Lyon hồi tháng 1, chân sút tuổi teen nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Sau 10 lần ra sân cho Lyon, Endrick ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo.

Ở hàng thủ, trung vệ Gleison Bremer của Juventus cũng trở lại. Anh chưa khoác áo tuyển Brazil kể từ sau Copa America 2024 do chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 10 năm đó. Sau thời gian dài hồi phục và phẫu thuật sụn chêm, Bremer hiện lấy lại phong độ và trở thành trụ cột tại Turin.

Áp lực tái cấu trúc hàng công của Brazil càng tăng khi Rodrygo đứt dây chằng và sụn chêm, buộc phải nghỉ hết mùa và lỡ World Cup. Sự vắng mặt của Rodrygo khiến ban huấn luyện buộc phải mở rộng phương án lựa chọn, và 2 trận giao hữu sắp tới sẽ trở thành bài kiểm tra quan trọng để định hình lại hàng công "Selecao" trước World Cup 2026.

