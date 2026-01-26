MU có nên gia hạn với Carrick lúc này?

Sau khi quật ngã Arsenal 3-2 ngay tại Emirates ở vòng 23 Premier League, việc MU có nên gia hạn hợp đồng với Michael Carrick ngay lập tức hay không là chủ đề gây tranh cãi

Carrick sở hữu tư duy chiến thuật sắc sảo, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu.

Sau những chiến thắng vang dội trước Manchester City và Arsenal, cái tên Michael Carrick trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận tại Old Trafford. Sự lột xác ngoạn mục của "Quỷ đỏ" dấy lên một câu hỏi đối với Ban lãnh đạo đội bóng. Liệu đến lúc trao cho Carrick một bản hợp đồng dài hạn, hay tiếp tục thận trọng để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ?

Không thể phủ nhận Carrick mang lại một diện mạo hoàn toàn khác cho Manchester United. Từ một tập thể rệu rã và thiếu phương hướng, đội bóng chơi thứ bóng đá đầy thuyết phục, giàu tính chiến đấu và hiệu quả. Việc giành trọn vẹn điểm số trong 2 trận cầu đinh gần nhất là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực cầm quân của chiến lược gia người Anh.

Như huyền thoại Arsene Wenger nhận định sau trận thắng Arsenal 3-2 tại Emirates, Carrick không chỉ thay đổi chiến thuật mà còn khơi dậy được "nguồn lực nội tại" của các cầu thủ.

Việc gia hạn hợp đồng ngay lúc này với Carrick được xem là một sự tưởng thưởng xứng đáng, giúp ổn định phòng thay đồ và tạo tâm lý an tâm cho toàn đội. Song, cũng có quan điểm cho rằng mọi thứ còn quá sớm.

Bài học đắt giá từ quá khứ

Sự thận trọng của ban lãnh đạo Manchester United là hoàn toàn có cơ sở. Lịch sử đội bóng vẫn còn đó bài học mang tên Ole Gunnar Solskjaer. Tương tự như Carrick, chiến lược gia người Na Uy từng có khởi đầu như mơ trên cương vị tạm quyền, dẫn đến quyết định ký hợp đồng chính thức đầy vội vàng.

Kết quả sau đó, MU rơi vào chu kỳ suy thoái kéo dài khi những hạn chế về mặt chiến thuật và quản trị trong dài hạn của HLV người Na Uy lộ diện.

Carrick có khởi đầu ấn tượng với Man United.

Quản lý một đội bóng trong giai đoạn hưng phấn ngắn hạn rất khác với việc duy trì sự ổn định xuyên suốt một mùa giải khắc nghiệt. Carrick, dù đang thăng hoa, vẫn cần thêm thời gian để chứng minh khả năng xoay tua đội hình, xử lý khủng hoảng khi các trụ cột chấn thương và duy trì tính nhất quán trước các đối thủ chơi lùi sâu.

MU phải cân nhắc

Thay vì vội vã trao cho Carrick một bản hợp đồng dài hạn ngay lập tức, nhiều chuyên gia cho rằng Manchester United nên áp dụng một lộ trình thận trọng nhưng đầy tính khích lệ.

Một bản hợp đồng có các điều khoản dựa trên thành tích cuối mùa, như vị trí trong Top 4 hoặc một danh hiệu cụ thể, sẽ là thước đo chính xác nhất cho năng lực thực sự của Carrick.

Lúc này, điều Manchester United cần nhất không phải là một quyết định cảm tính dựa trên vài trận thắng, mà là một chiến lược phát triển bền vững. Thế nhưng, điều đó cũng có rủi ro.

Ngay từ trước khi về lại MU, Carrick được Tottenham và nhiều CLB khác nhắm đến dài hạn cho vai trò HLV. Nếu tương lai của anh tại Manchester United không có gì đảm bảo, Carrick có thể rời đi vào cuối mùa.

Cựu tiền vệ tuyển Anh từ lâu chứng minh mình có tiềm năng trở thành một huấn luyện viên lớn, và MU liệu có tiếc nếu để mất Carrick?

Quyết định có gia hạn với Carrick hay không sẽ là một canh bạc, thử thách tài ra quyết định của giới thượng tầng Old Trafford hiện nay.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...