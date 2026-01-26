Sao MU chế nhạo Arsenal

Tiền vệ Amad Diallo để lại bình luận đáng chú ý sau chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal ở vòng 23 Premier League rạng sáng 26/1.

Amad được cho là có động thái chế nhạo Arsenal.

Ở trận đấu trên sân Emirates, Amad Diallo đá chính bên cánh phải và thi đấu tới phút 88, góp phần quan trọng vào lối chơi phản công hiệu quả của "Quỷ đỏ".

Sau trận, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đăng tải dòng trạng thái trên X nhằm vào Arsenal, khi đáp trả một cổ động viên MU bằng bình luận: "Hy vọng duy nhất của các bạn là những quả phạt góc", kèm theo biểu tượng mặt cười.

Chưa dừng lại ở đó, Amad tiếp tục viết: "Hãy khiêm tốn đi anh bạn", cùng biểu tượng "suỵt im lặng". Những dòng chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Amad trong vòng vây cầu thủ Arsenal. Ảnh: Reuters

Lời mỉa mai của Diallo dựa trên những thống kê đáng chú ý của Arsenal trong thời gian gần đây. Hàng công “Pháo thủ” đang bộc lộ nhiều vấn đề. Dù đã ghi 42 bàn tại Premier League mùa này, thành tích chỉ xếp sau Man City, các cá nhân trên hàng tấn công lại sa sút rõ rệt.

Bukayo Saka trải qua 13 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường. Tân binh Viktor Gyokeres không có bàn thắng nào từ bóng sống trong 11 trận gần nhất tại giải quốc nội, trong khi Gabriel Martinelli cũng tịt ngòi suốt 13 trận Premier League. Ngoài ra, Noni Madueke đã 25 trận liên tiếp không ghi bàn tại Premier League, còn Leandro Trossard chỉ có 1 bàn sau 11 lần ra sân gần nhất.

Dù phong độ cá nhân không cao, Arsenal lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định, với 26 bàn thắng từ phạt góc và đá phạt, nhiều nhất trong nhóm 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Điều này khiến phát ngôn của Diallo càng trở thành "đòn đau" với đội chủ sân Emirates.

Chiến thắng trước Arsenal giúp MU vươn lên top 4 với 38 điểm sau 23 vòng đấu Premier League.

