Mục tiêu cuối của Pep tại Man City

  • Thứ bảy, 7/2/2026 06:48 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Pep Guardiola mong muốn chinh phục chức vô địch Champions League cùng Manchester City trước khi rời CLB, thậm chí từ giã sự nghiệp HLV.

Khả năng Pep Guardiola chia tay Etihad ngày càng tăng.

Theo The Times, các quan chức cấp cao của Manchester City đã được Pep thông báo về ý định này, và đây chính là lý do khiến CLB đầu tư mạnh tay vào các bản hợp đồng chất lượng hai năm qua.

Các nguồn thân cận với Pep còn tiết lộ thêm, nếu Manchester City vô địch Champions League mùa giải 2025/26, Guardiola sẽ công bố quyết định từ giã sự nghiệp HLV ngay hè này.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn rời ghế huấn luyện viên sau khi hoàn thành “giấc mơ cuối cùng” tại Etihad, đó là giành chiếc cúp châu Âu danh giá lần thứ hai với Man City.

Kể từ khi dẫn dắt Manchester City năm 2016, Guardiola đưa đội bóng đến 6 chức vô địch Premier League, nhiều cúp Liên đoàn, FA Cup và một lần lên ngôi ở Champions League.

Tuy nhiên, HLV xứ Catalonia vẫn có tham vọng muốn chinh phục đỉnh châu Âu thêm một lần nữa cùng Man City trước khi chia tay CLB nước Anh. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Man City, đặc biệt là chủ sở hữu City Football Group, đáp ứng tối đa nguyện vọng của Guardiola bằng cách chi tiêu mạnh mẽ.

Dù vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2027, chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thấy việc làm quá lâu ở một đội bóng khiến ông cạn kiệt năng lượng và sự sáng tạo.

