Sao Bồ Đào Nha tố trọng tài thiên vị Al Nassr

Hậu vệ Danilo Pereira của Al Ittihad đăng trạng thái đầy bức xúc trên Instagram, sau trận thua 0-2 trước Al Nassr ở Saudi Pro League.

Danilo Pereira thất vọng sau trận derby Saudi Pro League.

Rạng sáng 7/2, Al Nassr giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League. Al Ittihad dù phòng ngự kiên cường nhưng bước ngoặt đến ở những phút cuối trận, khi đội chủ nhà khai thông thế bế tắc từ một quả phạt đền.

Phút 82, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ Pereira trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Mane dứt điểm thành công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Trong story được đăng tải trên trang cá nhân ngay sau trận đấu, Danilo Pereira viết: “Có những thứ được dàn xếp. Thật khó tin", kèm biểu tượng thể hiện rõ sự phẫn nộ và nghi ngờ về tính công bằng của trận đấu.

Băng quay chậm cho thấy Pereira để bóng chạm tay trong vùng cấm khá rõ, nhưng các cầu thủ Al Ittihad cho rằng nếu thổi phạt đền hậu vệ người Bồ Đào Nha, thì ở đầu trận, họ cũng nên được hưởng penalty.

Mane ghi bàn cho Al Nassr từ chấm 11 m.

Hiệp một chứng kiến Al Ittihad bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng ở đầu trận khi Mohamed Simakan (cầu thủ Al Nassr) dùng tay chắn bóng trong vòng cấm. VAR đề nghị trọng tài ra xem lại, nhưng sau khi kiểm tra trên màn hình, "vua áo đen" không thổi phạt đền khiến đội khách bức xúc.

Đến cuối trận, Al Nassr được hưởng phạt đền và tạo ra bước ngoặt cho trận đấu khi Mane mở tỷ số từ khoảng cách 11 m. Sau đó, đội chủ nhà ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Đây không phải lần đầu các cầu thủ ở Saudi Pro League cho rằng Al Nassr được thiên vị.

Hồi tháng 11/2025, khi Cristiano Ronaldo ghi bàn từ phạt đền giúp Al Nassr thắng Al Fayha, Ruben Neves (Al Hilal) hay Merih Demiral (Al Ahli) đều đăng dòng trạng thái cười châm biếm trên mạng.

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.