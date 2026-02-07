Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo kiếm bộn tiền dù không thi đấu

  • Thứ bảy, 7/2/2026 07:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo vẫn nhận mức lương khổng lồ tại Al Nassr dù chưa thi đấu trở lại sau trận ngày 2/2.

Ronaldo kiếm bộn tiền dù không thi đấu.

Theo báo chí châu Âu, Ronaldo vẫn nhận đầy đủ tiền lương dù đã vắng mặt trong đội hình Al Nassr suốt nhiều ngày qua. Hiện tại, CR7 được cho là hưởng mức lương khoảng 500 triệu euro mỗi mùa tại Al Nassr, con số giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong lịch sử bóng đá.

Nếu phân chia cụ thể, thu nhập của tiền đạo 41 tuổi rơi vào khoảng 9,6 triệu euro mỗi tuần. Tính theo ngày, CR7 nhận khoảng 1,37 triệu euro, một mức đãi ngộ hiếm thấy trong thể thao chuyên nghiệp.

Kể từ sau trận đấu hôm 2/2, Ronaldo chưa trở lại sân cỏ trong màu áo Al Nassr. Việc anh không thi đấu được cho là liên quan đến những bất đồng với CLB và môi trường bóng đá tại Saudi Arabia, khiến tình hình nội bộ đội bóng trở nên căng thẳng hơn. Trong khoảng thời gian kéo dài khoảng 5 ngày không ra sân, số tiền mà Ronaldo nhận được ước tính lên tới gần 6,85 triệu euro.

Con số trên càng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ truyền thông và người hâm mộ. Một số cho rằng điều đó phản ánh quy mô tài chính khổng lồ của Saudi Pro League trong chiến lược thu hút các siêu sao toàn cầu.

Ronaldo gây tranh cãi khi từ chối thi đấu. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc một cầu thủ nhận mức thu nhập lớn trong thời gian không thi đấu có thể gây áp lực về hình ảnh đối với CLB lẫn giải đấu.

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của Ronaldo đối với Al Nassr và Saudi Pro League vẫn được đánh giá rất lớn. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào cuối năm 2022, anh đã góp phần nâng cao sức hút truyền thông và giá trị thương mại của giải đấu.

CR7 không chỉ là một cầu thủ mà còn là biểu tượng giúp Al Nassr thu hút nhà tài trợ, bán vé, áo đấu và mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu. Việc siêu sao này không thi đấu đồng nghĩa với việc giá trị truyền thông của CLB sụt giảm đáng kể.

