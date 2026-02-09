Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dembele lập cú đúp, PSG hủy diệt đội bóng của Greenwood 5-0

  • Thứ hai, 9/2/2026 02:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 9/2, PSG thị uy sức mạnh khi thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

PSG có chiến thắng đậm trước Marseille.

PSG biến trận "Le Classique" thành màn trình diễn một chiều khi đè bẹp Marseille với tỷ số 5-0 ngay tại Parc des Princes, qua đó đòi lại ngôi đầu Ligue 1 và thiết lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá Pháp.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique, PSG nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát thế trận trước cách chơi pressing quyết liệt của Marseille. Đội khách cố gắng gây sức ép tầm cao, nhưng chính lựa chọn mạo hiểm đó lại mở ra khoảng trống để hàng công Paris liên tục trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái tốc độ.

Thế bế tắc được phá vỡ từ khá sớm. Phút 12, Ousmane Dembele xuất hiện đúng chỗ để dứt điểm cận thành, hoàn tất pha phối hợp sắc bén bên cánh trái của PSG. Bàn mở tỷ số giúp đội chủ nhà chơi tự tin hơn, trong khi Marseille dần lộ rõ sự rối loạn trong khâu phòng ngự.

Trước khi hiệp một khép lại, Dembele hoàn tất cú đúp theo cách không thể đơn giản hơn. Tận dụng sai lầm cá nhân của trung vệ Balerdi, tiền đạo người Pháp cướp bóng rồi tung cú sút uy lực, nhân đôi cách biệt cho PSG. Ngược lại, Marseille gần như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào, khi chỉ số tấn công của họ ở mức rất thấp.

PSG anh 1

Greenwood bất lực trước hàng thủ PSG.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của đội khách. PSG liên tiếp gia tăng sức ép và bàn thắng thứ ba đến sau tình huống phản lưới nhà của Facundo Medina ở phút 64. Tinh thần thi đấu của Marseille nhanh chóng sụp đổ, tạo điều kiện để đội chủ nhà tiếp tục có màn dạo chơi tại Sân công viên các Hoàng tử.

Những điều chỉnh nhân sự của Luis Enrique phát huy hiệu quả tức thì. Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn chỉ ít phút sau khi vào sân, trước khi Lee Kang-in khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha dứt điểm gọn gàng ở phút 74.

Chiến thắng 5-0 đưa PSG trở lại ngôi đầu Ligue 1, đồng thời cho thấy sức mạnh tuyệt đối của đội bóng thủ đô. Ngược lại, Marseille rơi xuống thứ 4 và kém PSG tới 12 điểm.

