Cầu thủ Real Madrid thiếu tôn trọng Arbeloa

Căng thẳng trong phòng thay đồ Real Madrid đang gia tăng, khi huấn luyện viên Alvaro Arbeloa phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng rõ rệt từ một số cầu thủ.

Real chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn.

El Pais tiết lộ nhiều thành viên trong phòng thay đồ Real Madrid coi Arbeloa chỉ là HLV tạm quyền, chứ không phải giải pháp lâu dài. Các ngôi sao Real Madrid biết rõ chủ tịch Florentino Perez chỉ coi Arbeloa là giải pháp ngắn hạn.

Chính vì thế, họ thiếu sự nhiệt huyết và cống hiến cho vị HLV hiện tại. Ngoài ra, nhiều ngôi sao cũng cảm thấy chưa có sự thay đổi thực sự nào đáng kể kể từ khi Arbeloa nhậm chức.

Cope tiết lộ Arbeloa gặp khó khăn trong việc kiểm soát phòng thay đồ. Sự gần gũi quá mức của ông với một vài cầu thủ đôi khi trở thành con dao hai lưỡi. Bên cạnh đó, việc Arbeloa có dấu hiệu ưu ái một số cầu thủ trẻ, những người ông làm việc cùng trước đó tại đội trẻ Real cũng khiến nhiều ngôi sao đội một bất mãn.

Áp lực ngày càng tăng khi các cầu thủ không hoàn toàn thuyết phục về tầm nhìn và uy quyền của ông, dẫn đến tình trạng thiếu tôn trọng. Ở thượng tầng, Chủ tịch Perez cũng tức giận cực độ khi Real thua sốc 2-4 trước Benfica ở lượt cuối vòng phân hạng, dẫn đến rơi xuống vị trí thứ 9 và mất vé vào thẳng vòng 1/8.

Đây được coi là thất bại lớn, đặc biệt khi Real Madrid luôn đặt mục tiêu cao nhất ở giải đấu danh giá. Hiện tại, Perez coi việc thắng trước Benfica ở vòng play-off Champions League sắp tới là yêu cầu bắt buộc, bất kể tình hình hiện tại. Nếu không đạt được điều đó, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng.

