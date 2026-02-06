Sevilla đối xử không ngờ với Ramos

Nhà báo Roberto Gomez tiết lộ gây sốc về thương vụ Sergio Ramos muốn quay lại thi đấu cho Sevilla nhưng cuối cùng đổ bể vì lo ngại quyền lực, mở ra khả năng trung vệ này gia nhập Marseille.

Sergio Ramos từng muốn thi đấu không lương cho Sevilla. Ảnh: Reuters.

Trong chương trình La Tribu, nhà báo Roberto Gomez gây chú ý khi công bố thông tin liên quan đến nỗ lực tái hợp bất thành giữa Sergio Ramos và Sevilla.

Theo Gomez, Ramos sẵn sàng trở lại đội bóng cũ mà không nhận bất kỳ khoản lương nào cho đến hết mùa giải, với mục tiêu giúp CLB trụ hạng và khép lại sự nghiệp tại nơi anh trưởng thành.

Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu sau buổi họp báo của Giám đốc Thể thao Antonio Cordon, khi Sevilla khẳng định không còn ngân sách cho tân binh. Từ đó, đại diện cầu thủ liên hệ với ban lãnh đạo CLB, đưa ra đề xuất mang tính biểu tượng: Ramos "chơi miễn phí" để tháo gỡ hoàn toàn bài toán tài chính.

Tuy nhiên, theo Roberto Gomez, thương vụ bị chặn từ phía thượng tầng. Lý do không nằm ở chuyên môn hay tiền bạc, mà xuất phát từ nỗi lo về cấu trúc quyền lực trong tương lai.

Gomez cho biết chủ tịch Del Nido bác bỏ thương vụ vì một lý do rất cụ thể: lo ngại Sergio Ramos, trong tương lai gần, có thể trở thành cổ đông chi phối và chủ tịch CLB.

"Tôi không thể ký hợp đồng với anh vì chỉ ba tháng nữa anh có thể là chủ Sevilla và sa thải tôi", đó được cho là lập luận của chủ tịch, theo thông tin của nhà báo.

Quyết định này khiến cầu thủ sinh năm 1986 thất vọng, bởi anh muốn trở lại, cống hiến và giải nghệ với tư cách đội trưởng tại sân Sanchez Pizjuan.

Gomez đánh giá việc Sevilla từ chối là một sai lầm lớn, nhấn mạnh Ramos vẫn đủ thể trạng và đẳng cấp để thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Ông cũng khẳng định thương vụ không đổ vỡ vì tài chính, trái lại là do những tính toán ngoài sân cỏ.

Sau khi cánh cửa Sevilla khép lại, Roberto Gomez cho biết Olympique de Marseille đang nổi lên như điểm đến khả dĩ của Sergio Ramos, dù các bên chưa hoàn tất thỏa thuận. Marseille được xem là lựa chọn phù hợp về tham vọng và bối cảnh cạnh tranh.