Ramos vung tiền thâu tóm CLB Brazil

Trung vệ Sergio Ramos tham gia vào kế hoạch đầu tư mua cổ phần của một CLB tại Brazil, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thể thao.

Ramos lấn sân sang công tác quản lý và kinh doanh.

Theo Globe Esporte, Ramos hiện là thành viên của quỹ đầu tư Five Eleven Capital, đơn vị đang tiến hành đàm phán để mua cổ phần của CLB Juventude, đội bóng đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của Brazil.

Tuần trước, hai bên tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhằm nối lại các cuộc đàm phán từng diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái. Five Eleven Capital dự kiến sớm gửi bản dự thảo hợp đồng đầu tiên để bộ phận pháp lý của Juventude xem xét.

Đáng chú ý, gói đầu tư đang được đề xuất có giá trị lên tới 400 triệu real Brazil (khoảng 76,3 triệu USD ), đổi lấy 90% cổ phần của Juventude, trong khi 10% còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của CLB.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Juventude vẫn sẽ được hưởng các khoản thu thường niên như tiền bản quyền, đồng thời tiếp tục quản lý những tài sản quan trọng của mình, bao gồm trung tâm huấn luyện và sân vận động Alfredo Jaconi. Nếu thương vụ được thông qua, đây sẽ là một trong những khoản đầu tư đáng kể vào bóng đá Brazil trong thời gian gần đây.

Ramos chuẩn bị sẵn kế hoạch sau khi giải nghệ.

Về mặt chuyên môn, Juventude đang có phong độ khá tích cực. Đội bóng áo xanh-trắng đã giành quyền vào tứ kết giải vô địch bang Gauchão và chuẩn bị chạm trán Sao Jose. Ngoài ra, họ cũng sẽ tham dự Copa do Brasil và giải hạng Nhì Brazil (Serie B) trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Ramos đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh doanh, thể hiện sự hứng thú với công tác quản lý và điều hành các CLB thể thao. Trước Juventude, Ramos và quỹ đầu tư của anh cũng từng gửi đề nghị trị giá hơn 470 triệu USD nhằm mua lại cổ phần của Sevilla, CLB nơi trung vệ người Tây Ban Nha trưởng thành và gắn bó trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Ở tuổi 39, Ramos vẫn chưa đưa ra quyết định giải nghệ sau khi chia tay Monterrey tại giải VĐQG Mexico. Anh cũng bỏ ngỏ khả năng trở lại thi đấu tại châu Âu, trong bối cảnh từng nhận được sự liên hệ từ chính Sevilla.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.