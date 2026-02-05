Real Madrid phải bán Vinicius hoặc Bellingham

"Los Blancos" đối mặt câu hỏi lớn trước kỳ chuyển nhượng hè, khi bộ ba Kylian Mbappe, Vinicius Jr và Jude Bellingham mang lại sự thiếu cân bằng cho đội hình.

Real cần tìm ra sự cân bằng trong lối chơi.

ESPN nhận định Bellingham, Mbappe và Vinicius là ba trong số những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, nhưng việc để họ cùng nhau trên sân là thách thức đối với các đời HLV Real Madrid.

Những nghi ngờ về khả năng bộ ba này có thể phối hợp ổn định và hiệu quả xuất hiện từ thời HLV Carlo Ancelotti. Dù cả ba đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, trong khoảng một mùa rưỡi kể từ khi Bellingham gia nhập (sau đó là Mbappe), Real Madrid chỉ thi đấu thực sự ấn tượng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Điển hình là một số trận tại Champions League mùa trước hoặc trận thắng Barcelona hồi tháng 10 năm ngoái. Còn lại, phần lớn các trận đấu của Real Madrid trong 18 tháng qua, đội bóng trông thiếu gắn kết, dù cả Ancelotti, Xabi Alonso hay Álvaro Arbeloa đều cố gắng nhồi nhét các ngôi sao vào đội hình một cách gượng ép.

Thậm chí, Alonso dường như tin rằng việc loại Vinicius ra khỏi đội hình mang lại sự cân bằng tốt hơn cho đội bóng. Hiện tại, ở Real Madrid, Mbappe gần như bất khả xâm phạm và chắc chắn không rời Bernabeu.

Do đó, nếu cần thay đổi để khôi phục sự cân bằng, Real Madrid chỉ còn hai lựa chọn thực tế là bán Vini Jr. hoặc Bellingham. Phương án để Vini tìm kiếm bến đỗ mới là cách hợp lý nhất nhằm cải thiện tổng thể lối chơi.

