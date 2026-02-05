Lời khen của Ronaldo về Saudi Pro League gây sốt trở lại

Phát biểu ca ngợi giải Saudi Pro League (SPL) của siêu sao Cristiano Ronaldo vào mùa hè năm ngoái thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Ronaldo gây tranh cãi khi từng ca ngợi Saudi Pro League. Ảnh: Reuters.

Tháng 6/2025, Ronaldo gây bất ngờ khi tuyên bố: “SPL đang nằm trong top 5 giải đấu hàng đầu thế giới và sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta có thời gian, và hai năm qua đã chứng minh điều đó". Lời khẳng định của Ronaldo được đưa ra vào thời điểm anh ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với Al Nassr, tức kéo dài đến tháng 6/2027.

“Những người chưa từng chơi bóng tại Saudi Arabia sẽ không hiểu gì về bóng đá ở đây. Tôi tin tưởng 100% vào những gì mình nói, và những người đang thi đấu tại giải đấu này đều hiểu tôi đang nói gì", siêu sao 41 tuổi nhấn mạnh thêm.

Tuy nhiên, những phát biểu trên bất ngờ gây sốt trở lại trong những ngày gần đây, sau khi Ronaldo từ chối ra sân thi đấu cho Al Nassr. Nhiều cổ động viên cho rằng chỉ trong vòng nửa năm kể từ phát ngôn nói trên, siêu sao người Bồ Đào Nha sớm nhận ra thực tại khó chấp nhận tại giải đấu này.

Ronaldo bất mãn với việc các đối thủ của Al Nassr được ưu ái. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Ronaldo không thi đấu cho Al Nassr trong trận gặp Al Riyadh hôm 2/2. Theo các nguồn tin từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh, quyết định “đình công” của CR7 bắt nguồn từ sự bất mãn sâu sắc với định hướng đầu tư cũng như cách phân bổ quyền lực trong hệ thống bóng đá Saudi Arabia, vốn do Quỹ đầu tư công (PIF) kiểm soát.

Hiện tại, PIF nắm quyền sở hữu bốn CLB hàng đầu tại SPL, bao gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad. Dù cùng chung một chủ sở hữu, mức chi tiêu giữa các đội bóng lại có sự chênh lệch rõ rệt, điều khiến Ronaldo không hài lòng.

Gần đây, việc Al Hilal được hậu thuẫn để chiêu mộ Karim Benzema từ Al Ittihad được xem như “giọt nước tràn ly”, khiến Ronaldo trở nên gay gắt hơn và quyết định không thi đấu. CR7 kỳ vọng Al Nassr sẽ nhận được mức đầu tư tương xứng như Al Hilal, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Một cổ động viên bình luận: “Một giải đấu có một ông chủ nắm quyền kiểm soát tới bốn đội bóng thì không thể nằm trong top năm thế giới". Tài khoản khác viết: “Ronaldo là người trong cuộc thì lẽ ra phải hiểu rõ nội tình, khó hiểu vì sao anh lại đưa ra phát biểu như vậy".

Theo nhà báo người Bồ Đào Nha Bruno Andrade, Ronaldo đưa ra các điều kiện để trở lại thi đấu cho Al Nassr, trong đó bao gồm việc đội bóng phải được đảm bảo quyền tự chủ trong các kỳ chuyển nhượng, tránh sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài.

CR7 tin rằng chỉ khi có một chiến lược mua sắm rõ ràng, Al Nassr mới đủ sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Ronaldo lẫn những người đứng đầu SPL đều có tham vọng phát triển giải đấu. Nhưng đằng sau tham vọng đó vẫn là dấu hỏi lớn về tính công bằng, định hướng phát triển và tham vọng thực sự của SPL trên hành trình vươn tầm thế giới.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.