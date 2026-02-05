Điều kiện để Ronaldo trở lại thi đấu

Cristiano Ronaldo kỳ vọng những sự thay đổi từ Al Nassr để có thể tiếp tục gắn bó với đội bóng này cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Ronaldo ra điều kiện để trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Nhà báo người Bồ Đào Nha, Bruno Andrade, tiết lộ rằng Ronaldo đã đưa ra những yêu cầu rất cụ thể trước khi chấp nhận trở lại thi đấu. Theo đó, cựu sao Real Madrid muốn ban lãnh đạo Al Nassr đảm bảo quyền tự chủ trong các kỳ chuyển nhượng, tránh sự can thiệp từ các yếu tố bên ngoài.

Ronaldo tin rằng chỉ khi có một chiến lược mua sắm rõ ràng, đội bóng mới đủ sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Trước đó, CR7 tỏ ra bất mãn vì Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) bị cho là có phần thiên vị Al Hilal trong công tác chuyển nhượng thay vì Al Nassr. Hàng loạt “bom tấn” đã cập bến Al Hilal, trong khi Al Nassr luôn gặp khó khăn khi muốn chiêu mộ những tên tuổi lớn.

Sau khi đưa ra các điều kiện để trở lại, Ronaldo cũng nhanh chóng đăng tải hình ảnh tập luyện hăng say trên sân cùng biểu tượng trái tim màu vàng và xanh – hai màu sắc đặc trưng của Al Nassr. Đáng chú ý, bài đăng này xuất hiện đúng vào ngày cựu sao Real Madrid bước sang tuổi 41.

Ronaldo đăng ảnh trở lại tập luyện.

Sự trở lại của Ronaldo phần nào dẹp tan những tin đồn cho rằng anh sẽ trở về Bồ Đào Nha trong những ngày qua, sau quãng thời gian từ chối thi đấu. Tuy nhiên, khả năng CR7 ra sân trong trận đấu sắp tới gặp Al Ittihad vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo Sky Sports, các quan chức cấp cao của bóng đá Saudi Arabia tỏ ra bất ngờ trước phản ứng gay gắt của Ronaldo, nhất là trong bối cảnh anh đang hưởng mức thu nhập được cho là lên tới 500.000 bảng mỗi ngày. Những người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia được cho là đang thúc giục Ronaldo chấm dứt “cuộc đình công” và sớm trở lại thi đấu.

Ở mùa giải 2025/26, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tuy nhiên, cho đến nay, danh hiệu duy nhất anh giành được cùng Al Nassr mới chỉ là Arab Champions Cup 2023. Dù đội bóng áo vàng đang bám sát Al Hilal trên bảng xếp hạng Saudi Pro League (chỉ kém 1 điểm sau 19 vòng đấu), sự bất mãn của Ronaldo vẫn có dấu hiệu ngày càng gia tăng.

