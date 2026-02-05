FIFA trao quyền Al Nassr chấm dứt hợp đồng với Ronaldo

Việc Cristiano Ronaldo từ chối thi đấu mở ra khả năng Al Nassr chấm dứt hợp đồng hợp pháp, kèm nghĩa vụ bồi thường theo quy định của FIFA.

Tương lai của Ronaldo tại Al Nassr đang bất định. Ảnh: Reuters.

Theo quy định của FIFA, Al Nassr có quyền hợp pháp chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo 40 tuổi từ chối ra sân.

Dù Ronaldo mới gia hạn vào tháng 6 năm ngoái, thời hạn đến năm 2027, tình huống phát sinh từ việc anh không thi đấu trước Al Riyadh đã kích hoạt các điều khoản liên quan đến vi phạm hợp đồng.

Cụ thể, Điều 17 của 'Quy chế về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ' nêu rõ: bên chịu thiệt hại do vi phạm hợp đồng có quyền được bồi thường.

Mức bồi thường được tính dựa trên thiệt hại thực tế, theo nguyên tắc "lợi ích tích cực", xét đến hoàn cảnh cụ thể, đồng thời tuân thủ pháp luật của quốc gia liên quan. Điều khoản này cho phép Al Nassr, nếu lựa chọn chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Ronaldo bồi hoàn tổn thất phát sinh.

Bên cạnh nghĩa vụ tài chính, FIFA cũng quy định chế tài thể thao đối với cầu thủ đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời kỳ được bảo vệ, án phạt là cấm thi đấu bốn tháng ở mọi giải đấu chính thức.

Tuy nhiên, trường hợp của Ronaldo có điểm then chốt. Với các cầu thủ trên 28 tuổi, thời kỳ được bảo vệ chỉ áp dụng trong hai năm đầu của hợp đồng. Ronaldo đã vượt mốc này tại Al Nassr, nên hiện không còn nằm trong thời kỳ được bảo vệ.

Điều đó đồng nghĩa, nếu Al Nassr quyết định chấm dứt hợp đồng, Ronaldo có thể tự do ký với CLB khác ngay lập tức, không vướng án cấm thi đấu. Quyền lợi đăng ký của anh chỉ phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Về nguyên nhân dẫn đến việc từ chối thi đấu, Ronaldo thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký ở trận Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0.

Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, siêu sao này "không hài lòng với cách Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia quản lý đội bóng", đặc biệt khi so sánh với cách quỹ này đối xử với các đối thủ cạnh tranh khác cũng do cùng quỹ quản lý. Diễn biến này khiến tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.