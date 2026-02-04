Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 lần nổi loạn của Ronaldo

  • Thứ tư, 4/2/2026 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi quyết định không ra sân cho Al Nassr.

Ronaldo từ chối thi đấu, mở đường cho việc rời Al Nassr.

Việc Ronaldo từ chối thi đấu xuất phát từ sự bất mãn với cách Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) điều hành Al Nassr. CR7 cho rằng đội bóng của anh không được ưu ái đúng mức, trong khi các đối thủ cùng hệ thống, đặc biệt Al-Hilal, liên tục được tăng cường lực lượng, đỉnh điểm là thương vụ Karim Benzema.

Thậm chí, Ronaldo còn được cho là tìm cách ngăn cản người đồng đội cũ ở Real Madrid chuyển sang khoác áo kình địch. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu trong sự nghiệp Ronaldo chọn cách đình công để thể hiện thái độ.

Vào tháng 11/2022, mối quan hệ giữa siêu sao người Bồ Đào Nha và HLV Erik ten Hag rạn nứt ngay từ những ngày đầu ở MU. Mọi chuyện lên tới cao trào khi Ronaldo từ chối vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Tottenham ở Premier League, rồi tức giận bỏ thẳng vào đường hầm.

Sau đó, CR7 thừa nhận hành động này là sai lầm, nhưng khẳng định bản thân cảm thấy bị xúc phạm khi chỉ được Ten Hag sử dụng vài phút cuối trận. Chỉ ít lâu sau, Ronaldo và MU chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bởi cuộc phỏng vấn tranh cãi với nhà báo Piers Morgan.

Dù thời điểm đó phần lớn người hâm mộ đứng về phía nhà cầm quân người Hà Lan, những rạn nứt nội bộ kéo dài tại Old Trafford về sau khiến nhiều người nhìn lại và cho rằng phản ứng của Ronaldo không hoàn toàn vô lý.

Ronaldo anh 1

Ronaldo từng xảy ra xung đột với HLV Ten Hag ở MU.

Trước đó một năm tại Juventus, Ronaldo cũng từng gây sóng gió khi chủ động xin không thi đấu ở trận mở màn sân nhà mùa 2021/22 gặp Empoli. Động thái này xảy ra trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời Turin.

Juventus thất bại 0-1 và chỉ vài ngày sau, Ronaldo hoàn tất thương vụ tái hợp với MU. Tuy nhiên, khác với "Quỷ đỏ", quãng thời gian ở Juventus vẫn được xem là tương đối trọn vẹn. CR7 ghi 101 bàn sau 134 trận và giành 5 danh hiệu, dù không thể chạm tay vào Champions League.

Giờ thì tương lai của Ronaldo lại đứng trước ngã rẽ. Có thông tin cho rằng anh sẽ chia tay Al Nassr và gia nhập MLS vào hè 2026.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.

Tranh cãi Ronaldo - Benzema mở đường cho SPL đón 'bom tấn' mới

Sau những căng thẳng xoay quanh Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, Saudi Pro League đứng trước bước ngoặt mới trên thị trường chuyển nhượng.

5 giờ trước

MU ra quyết định về Ronaldo

Manchester United không có ý định đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

6 giờ trước

Giá trị của Ronaldo thấp kỷ lục

Ở tuổi 40, Cristian Ronaldo được định giá thấp hơn 10 lần so với giai đoạn đỉnh cao ở Real Madrid.

8 giờ trước

Minh Nghi

