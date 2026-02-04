Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá trị của Ronaldo thấp kỷ lục

  Thứ tư, 4/2/2026 13:00 (GMT+7)
Ở tuổi 40, Cristian Ronaldo được định giá thấp hơn 10 lần so với giai đoạn đỉnh cao ở Real Madrid.

Ronaldo hiện chỉ được định giá 12 triệu euro.

Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Ronaldo ở mức thấp kỷ lục trong sự nghiệp, chỉ còn khoảng 12 triệu euro. Giai đoạn khoác áo Real Madrid là đỉnh cao của CR7 với mức định giá lên tới 120 triệu euro. Điều này dễ hiểu khi Ronaldo sắp 41 tuổi và không còn nhiều thời gian chơi bóng.

Đáng chú ý, điều khoản giải phóng hợp đồng của Ronaldo tại Al Nassr vẫn lên tới 50 triệu euro. Dù vậy, khó có đội bóng nào chịu chi ra số tiền này để chiêu mộ siêu sao người Bồ Đào Nha. Cách dễ nhất để Ronaldo ra đi là Al Nassr hủy hợp đồng, tương tự trường hợp của N'Golo Kante.

Theo truyền thông châu Âu, Ronaldo cân nhắc rời Al Nassr trong hè 2026, sau khi tỏ ra bất mãn với giới chủ. CR7 thậm chí đình công, từ chối thi đấu. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh cho rằng Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) ưu ái các CLB đối thủ, trong khi Al Nassr gần như không được tăng cường lực lượng.

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng của Ronaldo chỉ mang về duy nhất một tân binh trẻ, tiền vệ Haydeer Abdulkareem (21 tuổi), bất chấp việc HLV Jorge Jesus nhiều lần đề nghị bổ sung nhân sự. Điều này khiến Ronaldo thất vọng, dẫn tới những phản ứng gay gắt cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tờ Record khẳng định điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 50 triệu euro được cài vào bản giao kèo 2 năm mà Ronaldo ký vào hè năm ngoái. Tuy nhiên, mức phí này cùng tiền lương khổng lồ khoảng 500.000 euro mỗi ngày có thể trở thành rào cản lớn với bất kỳ CLB nào muốn tiếp cận anh.

Cá nhân Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 18 pha lập công sau 22 trận mùa này. Hiện tại, anh đã có 960 bàn thắng trong sự nghiệp và đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.

