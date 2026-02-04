Khi Ronaldo chạm giới hạn quyền lực

Cristiano Ronaldo đến Al Nassr không chỉ để chơi bóng mà còn trở thành biểu tượng nâng tầm hình ảnh giải Saudi Pro League.

Bản hợp đồng gia hạn ký vào tháng 7 năm ngoái có thời hạn đến năm 2027, với mức thu nhập được cho là gần 488.000 bảng mỗi ngày, đặt Ronaldo vào vị trí chưa từng có trong lịch sử Saudi Pro League.

Không một cầu thủ nào khác vừa mang giá trị chuyên môn, vừa gánh trên vai vai trò đại diện cho một chiến lược quyền lực mềm cấp quốc gia như anh.

Hình ảnh hay biểu tượng?

Ronaldo không chỉ là tiền đạo của Al Nassr. Anh xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao cấp cao. Gặp gỡ lãnh đạo chính trị, doanh nhân quyền lực thế giới.

Phát biểu "Tôi thuộc về Saudi Arabia" của anh không phải lời nói bâng quơ. Đó là sự xác lập vai trò. Trong thế giới anh sẵn sàng nhập vai, Ronaldo tin rằng mình không đơn thuần chỉ là người làm thuê cho các ông chủ giàu có phía sau.

Chính vì được hưởng quá nhiều, kỳ vọng của Ronaldo cũng lớn hơn bất kỳ ai. Anh tin rằng Al Nassr phải được đầu tư tương xứng. Anh tin rằng đội bóng mang tên mình phải đứng ngang hàng, nếu không muốn nói là trên Al Hilal.

Vai trò của Ronaldo không đơn thuần ở bóng đá. Ảnh: Reuters.

Và khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 khép lại trong sự im lặng, cảm giác bị gạt ra khỏi trung tâm bắt đầu hình thành.

Cùng thời điểm, Al Hilal - đối thủ trực tiếp và cũng thuộc quyền quản lý của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), hoàn tất thương vụ Karim Benzema từ Al Ittihad. Sự tương phản ấy đủ để kích hoạt phản ứng, đặc biệt với một cầu thủ quen đứng ở đỉnh quyền lực như Ronaldo.

Theo A Bola, Ronaldo từ chối thi đấu trong trận gặp Al Riyadh tối 2/2 để phản đối chính sách chuyển nhượng. Đáng chú ý, Benzema trước đó cũng từng "đình công" nhằm gây áp lực cho một cuộc chuyển dời.

Hai ngôi sao lớn, hai hành động giống nhau, cùng diễn ra trong một hệ thống sở hữu chung. Nhưng chính ở đây, giới hạn quyền lực cá nhân lộ rõ.

Về chuyên môn, Ronaldo không hoàn toàn sai. Anh vẫn là trung tâm lối chơi của Al Nassr, vẫn ghi bàn, vẫn duy trì hiệu suất ở tuổi 40. Nhưng bóng đá không phải cuộc độc diễn. Một đội hình thiếu chiều sâu khó có thể duy trì cuộc đua đường dài. Khoảng trống giữa cảm nhận cá nhân và chiến lược tổng thể bắt đầu mở ra.

Khi người kỷ luật chống lại kỷ luật

So với bóng đá châu Âu, phản ứng của Ronaldo có thể được xem là quen thuộc. Ở đó, ngôi sao đủ lớn có thể gây sức ép buộc CLB thay đổi.

Nhưng Saudi Pro League không vận hành theo logic ấy. Đây là giải đấu được thiết kế từ trên xuống. Quyền lực không nằm ở phòng thay đồ. Nó nằm ở cấp hoạch định chiến lược. PIF không xây dựng giải đấu để xoay quanh một cá nhân, ngay cả khi cá nhân đó là Ronaldo.

Chính nghịch lý này khiến Ronaldo rơi vào thế lạc nhịp. Anh được tôn vinh như một vị vua, nhưng chưa một lần thật sự ngồi lên ngai vàng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha chạm đến ngưỡng quyền lực. Ảnh: Reuters.

Dự án đầu tư bóng đá khổng lồ tạo ra một môi trường nơi các ngôi sao lớn tuổi, được trả lương khổng lồ, sở hữu quyền lực hình ảnh vượt trội, nhưng lại hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước Saudi Arabia. Ronaldo hay các ngôi sao được ưu ái, có sự nuông chiều nhưng trong giới hạn.

Ronaldo từng là biểu tượng của sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Những câu chuyện về cường độ tập luyện tại bất cứ nơi nào đặt chân đến là minh chứng cho một con người ám ảnh chiến thắng. Hàng nghìn giờ lao động không ngừng nghỉ đã tạo nên Ronaldo.

Giờ đây, con người ám ảnh quyền lực và chuyên nghiệp tuyệt đối ấy lại quyết định chống lại kỷ luật, lên tiếng một cách bức xúc khi xung quanh anh là quyền lực bủa vây. Việc từ chối thi đấu cho thấy Ronaldo đã va vào trần quyền lực của chính mình. Đây không còn là câu chuyện chuyển nhượng và không còn thuần túy là bóng đá.

Mâu thuẫn này có thể sớm được xoa dịu hoặc không. Nhưng khoảnh khắc Ronaldo đứng ngoài sân đã để lộ một sự thật khó né tránh. Giữa chốn sa mạc đầy quyền lực, giờ đây Ronaldo nhận ra mình không phải là người đứng sau bàn cờ.

Và câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu những ngôi sao được mời về để nâng tầm giải đấu có chấp nhận vai trò quân cờ, hay sẽ tiếp tục va chạm với một trật tự đã được tô vẽ và định hình từ trước?

