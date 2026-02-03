Ronaldo tiếp tục bỏ tập

Siêu sao người Bồ Đào Nha không góp mặt trong buổi tập mới nhất khi Al Nassr chuẩn bị cho trận đấu gặp Al Ittihad vào ngày 7/2.

Ronaldo bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tiếp theo cho Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Saudi Arabia, khả năng CR7 ra sân ở trận cầu then chốt gặp Al Ittihad vào cuối tuần này là rất thấp. Hiện Ronaldo chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến việc từ chối thi đấu.

Hôm 2/2, Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh. Sự thiếu vắng của siêu sao người Bồ Đào Nha không xuất phát từ chấn thương hay vấn đề thể lực.

Theo ESPN, Ronaldo hoàn toàn khỏe mạnh, không mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus và cũng không bị gạt khỏi kế hoạch chuyên môn. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của CLB.

Ngay sau khi Ronaldo từ chối ra sân, truyền thông thế giới lập tức dấy lên những đồn đoán về khả năng CR7 sẽ chia tay Al Nassr vào cuối mùa giải này. Theo tờ Record, hợp đồng giữa Ronaldo và Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro.

Ronaldo cho rằng Al Nassr bị đối xử thiếu công bằng. Ảnh: Reuters.

Về phía Al Nassr, ban lãnh đạo CLB tỏ ra khá kín tiếng. Giám đốc Điều hành Jose Semedo từ chối bình luận về tình hình của Ronaldo khi được truyền thông Saudi Arabia liên hệ.

Tuy nhiên, CBS Sports tiết lộ rằng các quan chức cấp cao của Al Nassr hiểu rõ sự bức xúc của Ronaldo, đặc biệt liên quan đến vai trò và định hướng đầu tư của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị đang sở hữu Al Nassr, Al Hilal và hai đội bóng khác tại Saudi Pro League.

Ở thời điểm hiện tại, Al Nassr phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía khi thiếu vắng Ronaldo. Đội bóng áo vàng hiện chỉ kém đội dẫn đầu Al Hilal đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, khiến từng điểm số trở nên rất quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Trận đại chiến với Al Ittihad sẽ là phép thử không chỉ về chuyên môn, mà còn về cách Al Nassr xử lý cuộc khủng hoảng xoay quanh cái tên Ronaldo.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.