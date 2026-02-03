Sesko gây ấn tượng mạnh

Cựu trung vệ Rio Ferdinand dành nhiều lời khen Benjamin Sesko về thái độ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong mỗi buổi tập.

Sesko gây ấn tượng không chỉ trên sân đấu. Ảnh: Reuters.

Sesko đến Old Trafford vào hè 2026, không được ưu ái đá chính ngay lập tức và cũng chưa có suất cố định trong đội hình. Tuy nhiên, 6 bàn thắng ghi được cho đến lúc này, trong đó có 4 bàn ở năm 2026, cho thấy Sesko đang biết cách chắt chiu cơ hội.

Dưới thời Carrick, Sesko chưa một lần xuất phát trong đội hình chính. Dù vậy, anh để lại dấu ấn mỗi khi vào sân. Bàn thắng trước Fulham ở vòng 24 Premier League hôm 1/2 là minh chứng rõ ràng cho khả năng tạo khác biệt trong những thời khắc quyết định.

Old Trafford bùng nổ, còn các đồng đội lập tức lao tới chia vui, một hình ảnh cho thấy vị trí của Sesko trong tập thể dần thay đổi.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand dành nhiều lời khen cho tiền đạo 21 tuổi: "Qua những gì được biết từ sân tập, thái độ của cậu ấy là mẫu mực. Cậu ấy luôn đến sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng tập thêm, chăm sóc cơ thể cẩn thận và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đặc biệt với một cầu thủ trẻ, tư duy và tinh thần chuyên nghiệp ấy thật sự thuộc hàng xuất sắc".

Sesko đang chắt chiu từng cơ hội ở MU. Ảnh: Reuters.

Ferdinand cũng chỉ ra rằng phản ứng của các cầu thủ MU sau bàn thắng muộn là dấu hiệu rõ ràng. Một cầu thủ chỉ nhận được sự ủng hộ như vậy khi hòa nhập tốt, được tin tưởng và được đánh giá cao về tinh thần tập thể.

Về mặt chuyên môn, Sesko đang cạnh tranh trực tiếp với Bryan Mbeumo cho suất đá chính. Cuộc cạnh tranh này buộc anh phải kiên nhẫn và sắc bén hơn trong từng cơ hội ít ỏi.

Ferdinand tin rằng Sesko sở hữu đầy đủ phẩm chất của một trung phong hiện đại. Đó là thể hình, sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt và khả năng dứt điểm gọn gàng.

Bàn thắng vào lưới Fulham có thể chưa đảm bảo suất đá chính, nhưng đặt Sesko vào vị trí khác. Không còn là phương án dự phòng đơn thuần, anh trở thành lựa chọn mà MU có thể trông cậy ở những khoảnh khắc then chốt.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.