Sự im lặng của MU đe dọa tuần trăng mật của Carrick

Michael Carrick đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford thay cho Ruben Amorim. Nhưng cuộc vui kéo dài thì cần có tiền.

Carrick đang phải nỗ lực nhào nặn Man Utd.

Ba chiến thắng liên tiếp, trong đó có hai màn trình diễn thượng hạng quật ngã những gã khổng lồ là Man City và Arsenal, thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của chuỗi trận thăng hoa ấy là những vết rạn nứt đang ngày càng lộ rõ, đỉnh điểm là trận thắng "hú vía" 3-2 trước Fulham cuối tuần qua.

Trong hoàn cảnh đội hình đang bộc lộ những hạn chế chết người về chiều sâu, sự im lặng đến rợn người của MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa kết thúc không khác gì một canh bạc mạo hiểm. Liệu sự thụ động của ban lãnh đạo có trở thành hòn đá tảng kìm hãm đà hồi sinh mà Carrick đang dày công gây dựng?

Tiếng chuông báo động từ vị trí Casemiro

Nếu như hai chiến thắng trước Man City và Arsenal là minh chứng cho tài năng chiến thuật của Carrick trong việc xây dựng một khối phòng ngự kiên cố và tinh thần chiến đấu rực lửa, thì trận đấu với Fulham lại là một gáo nước lạnh suýt đưa tất cả trở về mặt đất. Dẫn trước 2-0 và chơi thong dong, nhưng “Quỷ đỏ” lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 một cách chóng vánh trước khi chật vật giành lại 3 điểm ở những phút cuối.

15 phút cuối cùng trước Fulham là khoảng thời gian dài như cả thế kỷ đối với người hâm mộ Manchester United. Khi thể lực suy giảm và Fulham gia tăng sức ép, tuyến giữa của "Quỷ đỏ" trở nên mong manh đến đáng sợ.

Đây chính là lúc điểm yếu lớn nhất trong đội hình hiện tại bị phơi bày: sự thiếu hụt phương án thay thế cho Casemiro sau khi anh rời sân phút 75. Tiền vệ người Brazil vẫn đẳng cấp, nhưng không thể cày ải với cường độ cao suốt 90 phút trong mọi trận đấu.

Khi Casemiro xuống sức hoặc cần nghỉ ngơi, Carrick nhìn lên băng ghế dự bị và nhận ra không có một "máy quét" thực thụ nào để duy trì sự an toàn trước hàng phòng ngự. Việc thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để xoay tua hoặc đá cặp khi cần thiết khiến hệ thống của Carrick, vốn ưu tiên sự chắc chắn, có nguy cơ sụp đổ trước những đội bóng chơi pressing rát hoặc giàu thể lực.

Trận đấu với Fulham là lời cảnh báo đanh thép: tinh thần hưng phấn của "tướng mới" có thể khỏa lấp khiếm khuyết trong ngắn hạn. Song về đường dài, sự mỏng manh của lực lượng, đặc biệt là vị trí mỏ neo sẽ là tử huyệt khiến MU phải trả giá bằng những điểm số quan trọng.

Casemiro đang gánh tuyến giữa Man Utd.

Kỳ chuyển nhượng ngủ đông

Trong khi các đối thủ cạnh tranh ráo riết bổ sung lực lượng để chạy đua cho giai đoạn lượt về, Man Utd lại trải qua một ngày "Deadline Day" (ngày cuối chuyển nhượng) ảm đạm và "yên bình" đến mức khó hiểu. Không có bất kỳ bản hợp đồng "bom tấn" hay thậm chí là một phương án "chữa cháy" nào cập bến Old Trafford.

Hoạt động duy nhất của "Quỷ đỏ" chỉ xoay quanh việc đẩy các tài năng trẻ đi du học để tích lũy kinh nghiệm. Tiền đạo trẻ Ethan Wheatley gia nhập Bradford City, James Scanlon đến Swindon Town, chân sút triển vọng Gabriele Biancheri cập bến Rotherham United và đội trưởng U21 Jacob Devaney sang Scotland khoác áo St Mirren.

Jack Moorhouse là cái tên duy nhất được gọi về từ Leyton Orient, nhưng cũng chỉ để phục vụ cho đội trẻ. Những động thái này tốt cho tương lai dài hạn của học viện, nhưng hoàn toàn vô nghĩa trong việc giải quyết bài toán nhân sự cấp bách của Carrick ở đội một ngay lúc này.

Có thể lý giải sự "án binh bất động" này xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, việc Carrick lên thay Ruben Amorim diễn ra khá đột ngột, khiến bộ phận tuyển trạch không kịp xoay chuyển để tìm kiếm những mục tiêu phù hợp với triết lý của tân HLV. Mua vội vàng trong tháng 1 thường tiềm ẩn rủi ro "hàng hớ" rất cao.

Thứ hai, và quan trọng hơn, là gánh nặng từ mùa hè 2025. Việc MU chi tiêu quá nhiều trong phiên chợ Hè trước đó có thể đã làm cạn kiệt ngân sách hoặc khiến họ vướng phải các quy định về công bằng tài chính, buộc ban lãnh đạo phải thắt lưng buộc bụng.

Tuy nhiên, dù lý do là gì, việc để Carrick một mình xoay sở với đội hình hiện tại là một sự mạo hiểm cực độ. Lịch thi đấu dày đặc sắp tới sẽ bào mòn thể lực của các trụ cột vốn đã không dồi dào. Khi tuần trăng mật qua đi và những đôi chân bắt đầu mỏi mệt, sự thiếu hụt chiều sâu đội hình sẽ là yếu tố kìm hãm, thậm chí bẻ gãy đà thăng hoa mà Carrick vừa nhen nhóm.

Sự yên lặng của MU trong tháng 1 có thể chính là tiếng sét báo hiệu cho những cơn giông bão sắp ập đến Old Trafford trong phần còn lại của mùa giải.