Carrick bóc trần sai lầm của Amorim với Mainoo

Michael Carrick trao cho Kobbie Mainoo sự linh hoạt, Ruben Amorim chọn cách đóng khung. Màn trình diễn của tiền vệ trẻ trước Fulham nói thay tất cả.

Mainoo liên tục tỏa sáng dưới thời Carrick.

Kể từ khi Carrick lên nắm vai trò tạm quyền tại Old Trafford, các quyết định trước đây của Amorim liên tục bị đặt dấu hỏi. Và câu chuyện về Kobbie Mainoo có lẽ là đòn giáng mạnh nhất vào quan điểm cứng nhắc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sự cứng nhắc làm hại Mainoo

Thực tế, người hâm mộ MU sớm đặt dấu hỏi về cách Amorim sử dụng Mainoo. Năng lực và tiềm năng của tiền vệ trẻ là điều không phải bàn cãi. Vấn đề nằm ở chỗ những hạn chế trong tư duy chiến thuật khiến Mainoo không bao giờ được trao cơ hội một cách công bằng.

Carrick thì khác. Ngay trong 3 trận đầu tiên nắm đội, giúp MU thắng Arsenal, Man City và Fulham, ông lập tức mở khóa Mainoo. Carrick không ràng buộc, chỉ có niềm tin vào phẩm chất cầu thủ trẻ.

Amorim không cho Mainoo cơ hội thể hiện bản thân.

Trước khi rời Old Trafford, Amorim gần như tạo ra viễn cảnh mà Maino không còn tồn tại. Điều đó có thể được bỏ qua nếu hệ thống của ông thành công. Nhưng sự cứng nhắc trong tư duy chiến thuật, đi kèm với chuỗi kết quả thất vọng, dần trở thành công thức thất bại rõ ràng.

Amorim lập luận Mainoo phải cạnh tranh với Bruno Fernandes ở vị trí tiền vệ lùi sâu nên phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi ngược lại là tại sao linh hồn sáng tạo của đội Fernandes phải chơi như một tiền vệ phòng ngự?

Chia sẻ với Sky Sports, Carrick dùng hình ảnh "pigeonhole" - nhét cầu thủ vào một khuôn cứng nhắc, để bóc trần vấn đề. Ông nhấn mạnh Mainoo có thể chơi thấp hơn hoặc cao hơn, tùy đối tác và hoàn cảnh, đồng thời chỉ trích xu hướng đóng khung vai trò quá sớm cho cầu thủ.

"Tôi nghĩ đôi khi chúng ta quá vội vàng đóng khung cầu thủ vào những vai trò cố định. Và không phải lúc nào điều đó cũng đúng", Carrick nhấn mạnh.

Thông điệp ấy không ngẫu nhiên. Nó đánh thẳng vào lý do khiến Mainoo bị gạt ra ngoài dưới thời Amorim. Đó là một hệ thống đòi hỏi cầu thủ phải vừa khít với khuôn mẫu định sẵn, không chừa chỗ cho sự linh hoạt.

Màn trình diễn hoàn hảo

Trước Fulham, Mainoo thực hiện 41/48 đường chuyền chính xác (85%), trong đó đặc biệt ấn tượng là khả năng đưa bóng lên phía trước. Mainoo có 30/36 đường chuyền chính xác ở phần sân đối phương (83%), phản ánh sự tự tin và tỉnh táo khi xử lý trong không gian hẹp. Ngoài ra, Mainoo còn tung ra 5/7 đường chuyền dài chính xác (71%), 1 key-pass dù không trực tiếp kiến tạo.

Mainoo giúp tuyến giữa MU trở nên cân bằng hơn.

Ở khía cạnh phòng ngự, Mainoo tiếp tục thể hiện sự toàn diện. Anh có 8 tình huống tham gia phòng ngự, thực hiện 4 pha tắc bóng, 4 lần thu hồi bóng, 2 pha cản phá cú sút và 2 lần phá bóng giải nguy. Đáng chú ý, Mainoo thắng tới 6/7 pha tranh chấp tay đôi và không để đối phương qua người lần nào.

Mainoo được SofaScore chấm 7,5 điểm, một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất bên phía MU. Không phải mẫu tiền vệ tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng Mainoo ghi điểm ở sự cân bằng. Anh đủ chắc chắn khi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, đồng thời đủ tỉnh táo để tham gia luân chuyển bóng và giữ nhịp thế trận

Amorim nhìn thấy những điều Mainoo không thể. Carrick thì nhìn thấy những gì tài năng trẻ có thể làm. Và bằng cách đó, Carrick không chỉ hồi sinh Mainoo, mà còn phơi bày một quan điểm thiếu công bằng đã tồn tại ở Old Trafford dưới thời người tiền nhiệm.

Mọi HLV đều có triết lý riêng và kiên định với cách làm của mình. Nhưng với những gì đang diễn ra dưới thời Carrick, có lẽ Amorim đã sai lầm khi quá cứng nhắc trong việc sử dụng Mainoo. Điều này ít nhiều góp phần khiến ông mất ghế ở Old Trafford.

