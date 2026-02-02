Carrick thiết lập loạt kỷ lục

Manchester United tiếp tục thắng nhờ bàn muộn, giúp Michael Carrick cân bằng chuỗi thắng dài nhất của Ruben Amorim và đưa đội bóng vào mạch bất bại ấn tượng nhất giải.

Carrick đang duy trì phong độ quá tốt cùng MU. Ảnh: Reuters.

Dưới thời Michael Carrick, Manchester United đang bước vào giai đoạn ổn định hiếm hoi tại Premier League. Chiến thắng 3-2 trước Fulham ở vòng 24, với bàn quyết định ở cuối trận giúp Carrick có trận thắng thứ 3 liên tiếp, cân bằng chuỗi thắng dài nhất của Ruben Amorim khi dẫn dắt đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh

Quan trọng hơn, kết quả cũng giúp Manchester United có 7 trận liên tiếp bất bại tại Premier League, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2022, thời điểm đội bóng còn được dẫn dắt bởi Ralf Rangnick. Chuỗi kết quả hiện tại cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tính ổn định.

Ở thời điểm này, đó cũng là chuỗi bất bại dài nhất đang diễn ra tại Premier League, trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn khác liên tục đánh rơi điểm số. Dù chưa mang đến lối chơi bùng nổ, MU của Carrick lại cho thấy sự thực dụng và khả năng kết liễu trận đấu đúng lúc, điều họ đã thiếu trong phần lớn mùa giải trước đó.

Old Trafford tiếp tục là điểm tựa vững chắc. Thống kê cho thấy Manchester United chưa từng thua một trận Premier League nào trên sân nhà khi dẫn trước sau hiệp một. Sau 330 trận trong kịch bản này, MU có 304 chiến thắng, 26 trận hòa và 0 thất bại. Một kỷ lục đáng kinh ngạc, phản ánh bản lĩnh và điểm tựa sân nhà hiếm thấy.

Dưới góc nhìn chiến thuật, Carrick chưa tạo ra cuộc cách mạng rõ rệt, nhưng đang giúp đội bóng đơn giản hóa cách chơi, ưu tiên sự chắc chắn và tinh thần thi đấu. Những bàn thắng muộn liên tiếp cho thấy MU không còn dễ buông xuôi ở giai đoạn cuối trận, trái ngược hình ảnh thiếu bản lĩnh trước đây.

Khi kết quả bắt đầu đi lên, còn Carrick có trong tay nền tảng quan trọng nhất là sự ổn định. Và với MU lúc này, đó đã là một bước tiến đáng kể.

