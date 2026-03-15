Cựu sao Premier League bị túm vào vùng kín

Vòng 28 La Liga, một tình huống gây tranh cãi ở trận Atletico Madrid gặp Getafe, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp cho Abdel Abqar sau pha va chạm với Alexander Sorloth.

Hành động xấu xí của Abdel Abqar khiến Sorloth nổi nóng.

Trận đấu giữa Atletico Madrid và Getafe tại sân Wanda Metropolitano hôm 14/3 chứng kiến một khoảnh khắc căng thẳng hiếm thấy ở hiệp hai, khi tiền đạo Alexander Sorloth phản ứng dữ dội sau pha va chạm với hậu vệ Abdel Abqar.

Atletico bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 5-2 trước Tottenham Hotspur ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế khi hậu vệ Nahuel Molina ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8.

Thế trận diễn ra khá căng thẳng và bước ngoặt xuất hiện ở phút 55. Trong một pha tranh chấp gần khu vực giữa sân, Sorloth và Abqar đứng cạnh nhau khi bóng chưa đến gần vị trí của họ.

Tiền đạo người Na Uy sau đó kéo tay đối thủ và quật ngã anh xuống mặt sân, khiến trọng tài Miguel Ortiz lập tức cho dừng trận đấu.

Tình huống được đưa lên hệ thống VAR để kiểm tra. Sau khi trực tiếp xem lại băng hình bên đường biên, Ortiz xác định Abqar có hành động chạm vào vùng nhạy cảm của Sorloth trước đó.

Quyết định cuối cùng được đưa ra là thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ 27 tuổi của Getafe, trong khi Sorloth nhận thẻ vàng vì phản ứng kéo ngã đối thủ.

Abqar tỏ ra ngạc nhiên với quyết định này. Chia sẻ với Movistar sau trận, hậu vệ người Morocco khẳng định anh không cố ý. "Trong bóng đá luôn có va chạm và tranh chấp. Tôi không hề có ý định chạm vào cầu thủ ở khu vực đó", Abqar nói.

Phía Atletico, thủ môn Juan Musso cho rằng quyết định của trọng tài là hợp lý. Theo anh, những hành động như vậy không còn chỗ đứng trong bóng đá hiện đại.

Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra với không khí căng thẳng. Tuy nhiên, Atletico bảo toàn lợi thế mong manh và giành chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Diego Simeone củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời gia tăng cơ hội giành suất dự Champions League mùa sau.

Hỗn loạn ở derby Brazil Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.