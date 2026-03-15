Cảnh tượng gây sốc ở giải Thổ Nhĩ Kỳ

HLV Selcuk Inan của Kocaelispor trở thành tâm điểm chú ý sau trận thua đầy tranh cãi trước Konyaspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính cho đến những phút cuối. Kocaelispor là đội vươn lên dẫn trước khi tiền đạo Serdar Dursun ghi bàn mở tỷ số ở giữa hiệp hai. Tuy nhiên, lợi thế này không được duy trì lâu khi Blaz Kramer ghi bàn gỡ hòa cho Konyaspor, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+1 khi trọng tài Cihan Aydin cho Konyaspor hưởng phạt đền sau tình huống cho rằng trung vệ Hrvoje Smolcic để bóng chạm tay trong vùng cấm. Quyết định này khiến HLV Inan của Kocaelispor tức giận.

Ngay lập tức, HLV này ra hiệu yêu cầu toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị rời khỏi khu vực băng ghế chỉ đạo để vào đường hầm. Hình ảnh trên sân cho thấy ông liên tục la hét và thậm chí đẩy các thành viên rời khỏi khu vực kỹ thuật nhằm bày tỏ sự phản đối đối với quyết định của trọng tài.

HLV Inan yêu cầu các học trò đi vào đường hầm.

Trước hành động bất thường này, trọng tài Cihan Aydin lập tức rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Inan. Ngay sau đó, tiền đạo Jackson Muleka thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Konyaspor trong sự bất mãn của tập thể Kocaelispor.

Sau trận đấu, HLV Inan tiếp tục chỉ trích gay gắt trọng tài trong buổi họp báo. Ông cho rằng quyết định trên là “đáng xấu hổ” và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Kocaelispor, một trong những CLB có lượng cổ động viên đông đảo tại giải đấu.

Chiến lược gia người Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sự không hài lòng khi trọng tài Cihan Aydin được phân công điều khiển hai trận sân nhà liên tiếp của Kocaelispor, điều mà ông cho là “khó hiểu”.

Bất chấp những tranh cãi, thất bại này khiến Kocaelispor tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và kém đội xếp thứ sáu là Goztepe tới 11 điểm.

