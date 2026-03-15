Khoảnh khắc kỳ lạ bậc nhất Premier League

Trọng tài Paul Tierney vô tình trở thành "nhân vật trung tâm" khi đứng giữa vòng tròn hội ý trước trận của Chelsea trong cuộc tiếp đón Newcastle tại vòng 30 Premier League.

Trận đấu giữa Chelsea và Newcastle United tại Stamford Bridge rạng sáng 15/3 không chỉ gây chú ý bởi diễn biến trên sân, mà còn bởi một tình huống hiếm gặp trước giờ bóng lăn.

Khi các cầu thủ Chelsea tụ họp ở giữa sân để thực hiện màn hội ý quen thuộc, trọng tài Paul Tierney bất ngờ đứng ngay giữa vòng tròn, tạo nên khoảnh khắc khiến nhiều khán giả ngạc nhiên.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Chelsea tiếp tục duy trì thói quen mới của đội bóng: toàn đội tập trung ở vòng tròn trung tâm để có bài động viên ngắn trước mỗi hiệp. Tuy nhiên, khi các cầu thủ chuẩn bị bước vào phần hội ý, Tierney lại đang đứng đúng vị trí đó.

Thay vì di chuyển sang chỗ khác, vị trọng tài vẫn giữ nguyên vị trí. Các cầu thủ Chelsea cũng không thay đổi kế hoạch. Kết quả là Tierney trở thành người đứng chính giữa vòng tròn hội ý của đội chủ nhà. Máy quay truyền hình ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc kỳ lạ này, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nghi thức hội ý trước mỗi hiệp của Chelsea được HLV Liam Rosenior xác nhận là ý tưởng đến từ chính các cầu thủ. Theo nhà cầm quân này, đây là cách để tập thể thể hiện tinh thần đoàn kết trước khi bước vào trận đấu.

"Ý tưởng đó không phải của tôi. Các cầu thủ đề xuất và tôi rất thích. Họ đang thể hiện sự gắn kết và tinh thần chiến đấu. Trước khi nói về chiến thuật, điều quan trọng nhất là một tập thể sẵn sàng chạy và chiến đấu vì nhau", Rosenior chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong thời gian dẫn dắt đội bóng, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần cống hiến và chưa từng khiến ông thất vọng về thái độ thi đấu.

Cuối trận, Chelsea để thua 0-1 trước Newcastle và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Aston Villa 3 điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận.

Highlights Aston Villa 1-4 Chelsea Với cú hat-trick và một kiến tạo, Joao Pedro giúp Chelsea nghiền nát Aston Villa ngay trên sân khách ở vòng 29 Premier League.

