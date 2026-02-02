Carrick phơi bày một năm lạc lối của MU

Ba trận, ba chiến thắng, Michael Carrick khiến người hâm mộ Manchester United phải đặt lại câu hỏi lớn về quãng thời gian Ruben Amorim nắm quyền.

Carrick giúp MU có 3 trận thắng liên tiếp.

Ở Old Trafford, cảm xúc luôn đến theo cách riêng. Bàn thắng muộn của Benjamin Sesko vào lưới Fulham thuộc vòng 24 Premier League tối 1/2 không chỉ mang về chiến thắng 3-2, mà còn mở ra một cuộc tranh luận sâu hơn. Không phải về người ghi bàn, mà về người đang ngồi trên ghế huấn luyện.

Chỉ trong ba trận kể từ khi Michael Carrick trở lại vai trò HLV trưởng tạm quyền, Manchester United tạo ra cảm giác kết nối mà họ đánh mất suốt 14 tháng dưới thời Ruben Amorim.

Khi Old Trafford sống lại cảm xúc quen thuộc

Carrick không mang đến một cuộc cách mạng chiến thuật. Ông cũng không biến MU thành một tập thể hoàn hảo chỉ sau vài tuần. Nhưng điều quan trọng hơn xuất hiện: cảm giác rằng đội bóng này hiểu mình là ai, cần làm gì và chơi bóng vì điều gì.

Đó là thứ mà người ta từng gọi là “DNA Manchester United”, dù khái niệm ấy đôi khi bị xem là sáo rỗng.

Manchester United giành chiến thắng theo cách quen thuộc nhất với lịch sử CLB: bàn thắng muộn, cảm xúc vỡ òa, Stretford End rung chuyển. Carrick từng trải qua những khoảnh khắc như vậy khi còn là cầu thủ. Ông hiểu giá trị tinh thần của chúng. Và ông không ngần ngại thừa nhận cảm xúc đó sau trận.

Chiến thắng trước Fulham là trận thắng thứ ba liên tiếp của MU tại Premier League, cũng là trận thứ ba trong nhiệm kỳ thứ hai của Carrick. Với Amorim, phải mất tới 36 trận ông mới có được chuỗi ba chiến thắng như vậy, và trong toàn bộ quãng thời gian ở Old Trafford, điều đó chỉ xảy ra đúng một lần. Những con số khô khan ấy đủ để nói lên nhiều điều.

Tối 1/2, MU thắng Fulham 3-2 đầy cảm xúc.

Quan trọng hơn, MU không chỉ thắng. Họ thắng trong bối cảnh phải phản ứng trước áp lực. Chelsea và Liverpool đều giành trọn điểm trước đó, buộc "Quỷ đỏ" phải đáp trả. Dưới thời Carrick, họ làm được và trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, điều Amorim chưa từng đạt tới sau một vòng đấu trọn vẹn.

Cảm giác ở Old Trafford lúc này rất khác. Không phải sự hưng phấn mù quáng, mà là niềm tin rằng đội bóng này biết cách tự cứu mình khi mọi thứ trở nên khó khăn. Carrick không che giấu thực tế rằng MU vẫn muốn thắng dễ hơn. Nhưng ông cũng hiểu, với CLB này, những chiến thắng nghẹt thở luôn mang ý nghĩa đặc biệt.

Những con số và câu hỏi dành cho Amorim

Khi cảm xúc lắng xuống, các con số bắt đầu lên tiếng. Tính cả giai đoạn tạm quyền năm 2021, Carrick thắng bốn trong năm trận Premier League cầm quân. Ông trở thành HLV thứ ba trong lịch sử United làm được điều này, sau Sir Matt Busby và Ole Gunnar Solskjaer.

Amorim cần 12 trận để thắng bốn, rồi chỉ thắng một trong 10 trận tiếp theo. Trung bình 1,23 điểm/trận của ông là thấp nhất trong số các HLV MU kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi năm 2013.

Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà ở cách sử dụng con người và hệ thống. Amorim trung thành với sơ đồ ba hậu vệ, nhưng nó không mang lại sự chắc chắn, cũng không giúp United phát huy tốt nhất những cá nhân quan trọng.

Carrick chuyển sang hàng thủ bốn người. MU không phòng ngự hay hơn một cách đột biến, nhưng họ không tệ đi. Và sự thay đổi đó mở ra không gian cho những điều khác.

Điển hình là Kobbie Mainoo. Dưới thời Amorim mùa này, Mainoo không đá chính một trận Premier League nào, phần vì hệ thống, phần vì bị đặt vào thế cạnh tranh trực tiếp với đội trưởng Bruno Fernandes.

Trước Fulham, Mainoo chơi trọn vẹn, điềm tĩnh và hiệu quả. Phòng ngự chắc chắn, phân phối bóng thông minh, xuất hiện đúng lúc ở những khoảng trống cần thiết.

Carrick tạo ra những khác biệt cho MU.

Carrick không tâng bốc học trò, nhưng ông nhấn mạnh vào điều cốt lõi: sự tự tin và hiểu biết chiến thuật. Mainoo chơi như một tiền vệ trung tâm trưởng thành, dù tuổi đời còn rất trẻ. Đó là hình ảnh mà người hâm mộ United đã chờ đợi suốt mùa giải, nhưng chỉ thực sự thấy rõ trong vài trận gần đây.

Sự tương phản ấy khiến câu hỏi về Amorim trở nên khó né tránh. Thất bại trong trận chung kết Europa League mùa trước trước Tottenham đã khiến MU mất suất Champions League, kéo theo tổn thất lớn về tài chính và uy tín.

Amorim có thể đã bị sa thải khi đó, nhưng CLB chọn kiên nhẫn. Chỉ đến sau trận hòa với Leeds đầu tháng trước, ban lãnh đạo mới quyết định không mạo hiểm thêm.

Ba trận của Carrick thay đổi cục diện. MU không chỉ trở lại nhóm dự Champions League, mà còn tạo khoảng cách năm điểm với đội xếp thứ bảy Brentford. Vị trí thứ sáu, đủ để dự Europa League, vốn là mục tiêu tối thiểu của mùa giải, giờ đây cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cuộc tranh luận về việc Carrick có xứng đáng được trao chiếc ghế lâu dài hay không chắc chắn sẽ tiếp diễn. Nhưng có một điều ngày càng rõ: vấn đề không còn là việc Amorim bị sa thải có đúng hay không, mà là liệu ông có nên được trao cơ hội đó ngay từ đầu.

Như một nhà phê bình am hiểu Manchester United từng đặt câu hỏi từ rất sớm: ngoài những buổi họp báo trôi chảy, Amorim thực sự để lại điều gì trên sân cỏ? Ba trận của Carrick không đưa ra câu trả lời cuối cùng cho tương lai MU, nhưng đủ để phơi bày rằng họ đã đi lạc trong suốt một năm.