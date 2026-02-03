Vì sao MU im lặng ở chợ đông?

Manchester United vừa khép lại kỳ chuyển nhượng mùa đông trong im ắng, không có thêm gương mặt mới nào cập bến sân Old Trafford.

MU không đem về thêm tân binh nào. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh cho rằng điều này khiến không ít người hâm mộ CLB sốt ruột, nhưng đằng sau sự im lặng ấy là những toan tính mang tính chiến lược của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

Trước hết, bối cảnh tài chính đóng vai trò then chốt. Mùa hè vừa qua, MU đã chi tới 232 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Trong khi đó, việc không được tham dự cúp châu Âu mùa này khiến nguồn thu của CLB sụt giảm đáng kể. Điều này buộc đội chủ sân Old Trafford phải siết chặt chi tiêu, tránh những thương vụ vội vàng trong tháng 1, thời điểm mà giá cầu thủ thường bị đẩy lên rất cao.

Yếu tố thứ hai nằm ở sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện. Michael Carrick hiện chỉ đóng vai trò tạm quyền và chưa chắc được ký hợp đồng dài hạn sau khi mùa giải khép lại.

Trong hoàn cảnh đó, việc mang về những bản hợp đồng lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không phù hợp với triết lý của HLV chính thức của “Quỷ đỏ” ở mùa tới. INEOS vì vậy muốn chờ đến mùa hè để có thêm thời gian quan sát, đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển nhượng phù hợp và nhất quán hơn.

MU muốn tập trung cho kỳ chuyển nhượng hè. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, MU cũng không chịu áp lực quá lớn về chiều sâu đội hình. “Quỷ đỏ” đã bị loại khỏi FA Cup và Carabao Cup, đồng nghĩa với lịch thi đấu nhẹ hơn đáng kể trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Do đó, nhu cầu bổ sung lực lượng ngắn hạn không thực sự cấp thiết. Thay vì mua những cầu thủ mang tính “chữa cháy”, MU muốn dành ngân sách cho các mục tiêu chất lượng cao, vốn chỉ có thể tiếp cận vào kỳ chuyển nhượng hè.

Tuyến giữa đang là khu vực được MU ưu tiên, khi Casemiro được xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa này. Tuy nhiên, những mục tiêu như Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Adam Wharton đều rất khó tiếp cận giữa mùa giải, bởi các CLB chủ quản sẵn sàng đòi mức phí khổng lồ. Trước lựa chọn hoặc chi đậm trong tháng 1, hoặc kiên nhẫn chờ đợi, INEOS đã chọn phương án thứ hai.

Tóm lại, sự im lặng của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông không phải tín hiệu tiêu cực, mà là bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc tái thiết lớn hơn. Quyết định này có thể giúp MU bước vào mùa hè với ngân sách dồi dào hơn, kế hoạch rõ ràng hơn và tham vọng lớn hơn cho tương lai.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.