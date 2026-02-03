Sau khi Cristiano Ronaldo vắng mặt, Al Nassr chọn cách im lặng tuyệt đối, để lộ một cuộc khủng hoảng không còn nằm riêng trên sân cỏ.

Al Nassr im lặng sau vụ Ronaldo từ chối thi đấu.

Chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh ở vòng 20 Saudi Pro League không đủ che lấp bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Al Nassr. Điều gây chú ý không phải bàn thắng của Sadio Mane hay kết quả chung cuộc, mà là sự biến mất hoàn toàn của CLB khỏi không gian truyền thông: không phỏng vấn nhanh trước trận, không họp báo sau trận, không một cầu thủ nào được phép lên tiếng.

Theo truyền thông Saudi Arabia, HLV Jorge Jesus không xuất hiện trong các nghĩa vụ truyền thông quen thuộc. Ông được cho là đã gửi lời xin lỗi vì không thể đưa ra phần phân tích sau trận, song theo quy định kỷ luật của giải đấu, hành động này vẫn có thể khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đối diện án phạt hơn 6.700 euro. Đó là cái giá tài chính có thể đo đếm được, nhưng cái giá về hình ảnh thì lớn hơn nhiều.

Sự “đóng băng truyền thông” không dừng ở ban huấn luyện. Theo Thmanyah Sports, ban lãnh đạo Al Nassr chủ động không cho phép bất kỳ cầu thủ nào bước vào khu vực phỏng vấn nhanh. Một quyết định hiếm thấy tại giải đấu đang được Saudi Arabia đầu tư mạnh mẽ để xây dựng diện mạo chuyên nghiệp và thân thiện với truyền thông quốc tế. Khi một CLB hàng đầu chọn cách khép chặt cánh cửa đối thoại, thông điệp phát đi không thể chỉ là “bảo vệ nội bộ”.

Ronaldo đang vướng tranh cãi ở Al Nassr.



Bối cảnh của sự im lặng ấy gắn trực tiếp với việc Cristiano Ronaldo không góp mặt trong trận đấu. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với cách Quỹ đầu tư Công (Public Investment Fund) quản lý Al Nassr, đặc biệt khi so sánh mức độ đầu tư và ưu tiên dành cho các đối thủ cạnh tranh cũng thuộc quyền điều hành của quỹ này. Khi ngôi sao lớn nhất chọn cách phản đối bằng sự vắng mặt, CLB lại phản ứng bằng một sự im lặng tập thể.

Vấn đề của Al Nassr lúc này không chỉ nằm ở chuyện một cầu thủ hay một HLV. Đó là câu hỏi về cách xử lý khủng hoảng trong một hệ sinh thái bóng đá được xây dựng trên hình ảnh, sức hút và sự minh bạch. Im lặng có thể giúp hạ nhiệt trong ngắn hạn, nhưng cũng đồng thời tạo ra khoảng trống để những đồn đoán lan rộng.

Jorge Jesus vẫn đang chờ những sự bổ sung cần thiết để cạnh tranh danh hiệu. Al Nassr thì chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng gặp Al Ittihad do Sergio Conceição dẫn dắt. Ở thời điểm mà áp lực thành tích và kỳ vọng ngày càng lớn, bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào trong nội bộ cũng dễ bị phóng đại.

Saudi Pro League được quảng bá như một sân khấu lớn, nơi các ngôi sao và HLV tên tuổi trở thành trung tâm của câu chuyện. Bởi vậy, “bức tường im lặng” của Al Nassr không chỉ là lựa chọn chiến thuật truyền thông, mà là tín hiệu cho thấy những mâu thuẫn sâu hơn đang tồn tại. Và khi bóng đá hiện đại không còn chỉ diễn ra trong 90 phút, sự im lặng đôi khi lại nói lên nhiều điều hơn cả những lời giải thích dài dòng.