Vì sao Al Hilal từ chối chiêu mộ Ronaldo?

Al Hilal từng có cơ hội sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo trong mùa hè vừa qua nhưng cuối cùng đã từ bỏ thương vụ này.

Ronaldo từng được đề nghị gia nhập Al Hilal. Ảnh: Reuters.

Trước thềm FIFA Club World Cup 2025, Al Hilal, dưới sự hậu thuẫn của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), được đề nghị chiêu mộ Ronaldo. Lý do PIF đưa ra rất rõ ràng: Ronaldo vẫn là gương mặt mang tính biểu tượng toàn cầu, có thể giúp Saudi Pro League gia tăng sức hút truyền thông, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế đúng vào thời điểm cả thế giới chú ý đến FIFA Club World Cup.

Với việc Al Hilal là đại diện duy nhất của Saudi Arabia góp mặt tại giải đấu, sự xuất hiện của Ronaldo được xem như “đòn bẩy” để quảng bá hình ảnh giải đấu, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ về mặt thương mại và truyền thông. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Al Hilal kiên quyết từ chối.

Theo tiết lộ của nhà báo Walid Al-Faraj, Al Hilal đặt ra những điều kiện rất chặt chẽ nếu cân nhắc chiêu mộ Ronaldo. Cụ thể, siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng Vàng sẽ không được trao băng đội trưởng và phải chấp nhận vai trò xoay tua, thay vì suất đá chính mặc định trong đội hình. Những điều khoản này được cho là không phù hợp với kỳ vọng của Ronaldo, qua đó khiến thương vụ nhanh chóng đổ vỡ.

Ronaldo cho rằng PIF có phần thiên vị Al Hilal.

Dù Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 117 bàn thắng cho Al Nassr kể từ năm 2023, tuổi tác và khả năng hòa nhập chiến thuật ở tuổi 40 là những yếu tố khiến Al Hilal phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Thực tế cho thấy, Al Hilal vẫn đang đúng khi từ bỏ thương vụ Ronaldo. Đội bóng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, nhiều hơn Al Nassr 1 điểm. Sau khi không thể chiêu mộ Ronaldo, Al Hilal chuyển hướng và ký hợp đồng với Darwin Nunez từ Liverpool trong mùa hè vừa qua.

Rạng sáng 3/2, Al Hilal tiếp tục gây chấn động khi bổ sung thêm Karim Benzema, chân sút chủ lực của Al Ittihad, vào đội hình. Với dàn nhân sự chất lượng và dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, Al Hilal đang khẳng định vị thế đáng gờm và được xem là ứng viên số một cho chức vô địch ở mọi giải đấu mà họ góp mặt.

