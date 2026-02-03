Sau khi hoàn tất bản hợp đồng đình đám mang tên Karim Benzema, Al Hilal cho thấy tham vọng thống trị Saudi Pro League bằng một đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu.

Đội hình cực mạnh của Al Hilal đe dọa Ronaldo.

Rạng sáng 3/2, Al Hilal xác nhận hoàn tất thương vụ chiêu mộ Benzema từ Al Ittihad. Sự xuất hiện của chủ nhân Quả bóng Vàng 2023 không chỉ nâng tầm hàng công đội bóng do HLV Simone Inzaghi dẫn dắt, mà còn tạo ra mối đe dọa trực diện tới giấc mơ vô địch quốc nội của Cristiano Ronaldo cùng Al Nassr.

Nhìn vào đội hình tối ưu của Al Hilal ở thời điểm hiện tại, có thể thấy sự cân bằng gần như hoàn hảo ở cả ba tuyến. Trên hàng công, Benzema nhiều khả năng được bố trí đá cao nhất. Kinh nghiệm dày dạn, khả năng làm tường cùng sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm của tiền đạo người Pháp giúp Al Hilal trở nên đặc biệt nguy hiểm trong những thời khắc quyết định.

Hỗ trợ phía sau Benzema là bộ ba tấn công giàu sức sáng tạo gồm Salem Al-Dawsari, Malcom và Darwin Nunez. Trong đó, Nunez sẽ chơi gần Benzema và trở thành đối tác hỗ trợ đắc lực cho chân sút người Pháp. Bộ đôi Al-Dawsari và Malcom đảm nhiệm vai trò khuấy đảo hai hành lang cánh.

Benzema sát cánh cùng Nunez.

Ở tuyến giữa, hai tiền vệ trung tâm Sergej Milinkovic-Savic và Ruben Neves tiếp tục sát cánh cùng nhau, tạo nên cặp đôi vững chắc và giàu kinh nghiệm bậc nhất Saudi Pro League, vừa đảm bảo khả năng kiểm soát thế trận, vừa hỗ trợ hiệu quả cho mặt trận tấn công.

Hàng thủ của Al Hilal cũng sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu. Kalidou Koulibaly kết hợp cùng Theo Hernandez hứa hẹn mang đến sự chắc chắn nơi trung lộ, đồng thời tạo ra khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng từ hai biên.

Trong khung gỗ, Bono vẫn là lựa chọn số một, đóng vai trò chốt chặn đáng tin cậy cho Al Hilal trong những mùa giải gần đây.

Sự có mặt của Benzema giúp Al Hilal như “hổ mọc thêm cánh” và được xem là ứng viên số một cho chức vô địch Saudi Pro League. Điều đó đồng nghĩa áp lực dồn lên vai Cristiano Ronaldo ngày càng lớn, khi Al Nassr phải cạnh tranh với một đối thủ sở hữu chiều sâu lực lượng, đẳng cấp và sự ổn định vượt trội. Cuộc đua vô địch vì thế hứa hẹn sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, trong đó Benzema và Al Hilal đang nắm lợi thế rõ ràng.

