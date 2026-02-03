Depay vô địch liên tiếp, Corinthians chật vật trả thưởng

Chức vô địch Siêu cúp Brazil tiếp tục mang tiền thưởng về cho Memphis Depay, đồng thời khiến khoản nợ Corinthians phải trả tiền đạo người Hà Lan phình to.

Giúp Corinthians đăng quang, Memphis Depay vẫn chưa được trả tiền

Chiến thắng của Corinthians trước Flamengo ở Siêu cúp Brazil không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của Memphis Depay, mà còn làm gia tăng đáng kể số tiền mà đội bóng bang São Paulo đang nợ anh. Theo Globo Esporte, tổng khoản nợ hiện đã chạm mốc khoảng 4,8 triệu euro.

Theo hợp đồng ký giữa hai bên vào tháng 9/2024, Depay được hưởng 760.000 euro cho mỗi danh hiệu giành được cùng Corinthians. Ngoài ra, tiền đạo người Hà Lan còn có các khoản thưởng khác dựa trên tỷ lệ ra sân và đóng góp bàn thắng.

Tính đến thời điểm này, Memphis cùng Corinthians vô địch Campeonato Paulista và Copa do Brasil trong năm 2025, trước khi bổ sung Siêu cúp Brazil 2026. Ba danh hiệu mang lại cho anh 2,28 triệu euro tiền thưởng theo điều khoản hợp đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Globo Esporte cho biết Depay còn được cộng thêm 1 triệu euro nhờ thi đấu 70% số trận ở mùa 2024/25, cùng 760.000 euro khác do tham gia trực tiếp vào 25 bàn thắng. Những khoản này chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính khác, như tiền lót tay, mà Corinthians vẫn còn chưa thanh toán.

Do gặp khó khăn tài chính kéo dài, Corinthians hiện đàm phán với người đại diện của Depay nhằm tìm phương án chi trả phù hợp. Trong lúc đó, tiền đạo người Hà Lan tiếp tục được xem là “cỗ máy kiếm tiền” trên sân cỏ, nhưng phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp ấy vẫn chưa đến đúng hẹn.