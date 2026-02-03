Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Depay vô địch liên tiếp, Corinthians chật vật trả thưởng

  • Thứ ba, 3/2/2026 06:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chức vô địch Siêu cúp Brazil tiếp tục mang tiền thưởng về cho Memphis Depay, đồng thời khiến khoản nợ Corinthians phải trả tiền đạo người Hà Lan phình to.

Giúp Corinthians đăng quang, Memphis Depay vẫn chưa được trả tiền

Chiến thắng của Corinthians trước Flamengo ở Siêu cúp Brazil không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của Memphis Depay, mà còn làm gia tăng đáng kể số tiền mà đội bóng bang São Paulo đang nợ anh. Theo Globo Esporte, tổng khoản nợ hiện đã chạm mốc khoảng 4,8 triệu euro.

Theo hợp đồng ký giữa hai bên vào tháng 9/2024, Depay được hưởng 760.000 euro cho mỗi danh hiệu giành được cùng Corinthians. Ngoài ra, tiền đạo người Hà Lan còn có các khoản thưởng khác dựa trên tỷ lệ ra sân và đóng góp bàn thắng.

Tính đến thời điểm này, Memphis cùng Corinthians vô địch Campeonato Paulista và Copa do Brasil trong năm 2025, trước khi bổ sung Siêu cúp Brazil 2026. Ba danh hiệu mang lại cho anh 2,28 triệu euro tiền thưởng theo điều khoản hợp đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Globo Esporte cho biết Depay còn được cộng thêm 1 triệu euro nhờ thi đấu 70% số trận ở mùa 2024/25, cùng 760.000 euro khác do tham gia trực tiếp vào 25 bàn thắng. Những khoản này chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính khác, như tiền lót tay, mà Corinthians vẫn còn chưa thanh toán.

Do gặp khó khăn tài chính kéo dài, Corinthians hiện đàm phán với người đại diện của Depay nhằm tìm phương án chi trả phù hợp. Trong lúc đó, tiền đạo người Hà Lan tiếp tục được xem là “cỗ máy kiếm tiền” trên sân cỏ, nhưng phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp ấy vẫn chưa đến đúng hẹn.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Hà Trang

Phat bieu gay soc cua Depay hinh anh

Phát biểu gây sốc của Depay

08:19 25/12/2025 08:19 25/12/2025

0

Tiền đạo Memphis Depay tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ sau những phát biểu thẳng thắn khi cùng Corinthians giành chức vô địch Copa do Brasil.

Depay chia tay bong da Brazil hinh anh

Depay chia tay bóng đá Brazil

08:20 27/1/2026 08:20 27/1/2026

0

Memphis Depay khả năng rời giải Brazil chỉ sau hơn một mùa giải khoác áo Corinthians.

Liverpool muon gay soc voi Depay hinh anh

Liverpool muốn gây sốc với Depay

08:03 27/12/2025 08:03 27/12/2025

0

Sau chấn thương nghiêm trọng của Alexander Isak, Liverpool đang tìm kiếm một tiền đạo để củng cố hàng công trong nửa sau mùa giải 2025/26.

