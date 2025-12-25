Phát biểu gây sốc của Depay

Tiền đạo Memphis Depay tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ sau những phát biểu thẳng thắn khi cùng Corinthians giành chức vô địch Copa do Brasil.

Depay có phát biểu chỉ trích lãnh đạo CLB.

Hôm 22/12, chân sút người Hà Lan trở thành tâm điểm khi ghi bàn quyết định giúp Corinthians đánh bại Vasco da Gama với tỷ số 2-1 ở trận chung kết lượt về, qua đó chính thức đăng quang Cúp Quốc gia Brazil (Copa do Brasil).

Ngay sau khi lên ngôi, Depay có phần phỏng vấn làm dậy sóng bóng đá Brazil. Cụ thể, tiền đạo người Hà Lan thẳng thắn cho biết: “Ban lãnh đạo cần phải tỉnh táo lại. Những người đang phá hoại CLB này thì hãy rời đi”.

Theo cựu sao Barcelona và MU, Corinthians không thể hài lòng với những thành công mang tính nhất thời, mà cần một tầm nhìn dài hạn, tương xứng với lịch sử và lượng CĐV đông đảo của đội bóng.

Depay khẳng định Corinthians phải đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Brasileirao và suất dự Copa Libertadores mỗi mùa giải. “CLB này cần lớn mạnh hơn, cần chiến đấu cho những danh hiệu cao nhất, bởi người hâm mộ xứng đáng với điều đó”, anh nhấn mạnh.

Depay tỏa sáng tại Brazil.

Ngôi sao người Hà Lan cũng kêu gọi những cá nhân không còn tâm huyết hãy rời khỏi bộ máy điều hành, để đội bóng có thể xây dựng một nền tảng ổn định và chuyên nghiệp hơn.

Kể từ khi gia nhập Corinthians, Depay nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý tại sân Neo Química Arena. Trên sân cỏ, anh không chỉ đóng góp bằng các bàn thắng và những pha kiến tạo quan trọng, mà còn thể hiện vai trò thủ lĩnh rõ nét.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu giúp Depay truyền lửa cho các đồng đội trẻ, thúc đẩy tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng trong toàn đội.

