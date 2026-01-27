Depay chia tay bóng đá Brazil

Memphis Depay khả năng rời giải Brazil chỉ sau hơn một mùa giải khoác áo Corinthians.

Depay muốn rời Brazil.

Theo Goal, tiền đạo người Hà Lan bày tỏ mong muốn ra đi để tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều CLB lớn trên thế giới.

Mối quan hệ giữa Depay và Corinthians căng thẳng vì những tranh chấp tài chính liên quan đến các khoản thưởng chưa được thanh toán. Theo tiết lộ, tiền đạo 31 tuổi bị nợ khoảng 625.000 bảng tiền thưởng và có thể còn chưa nhận thêm 1,25 triệu bảng khác theo thỏa thuận trong thời gian tới.

Sự bất mãn từng khiến Depay bỏ tập vào cuối năm ngoái, qua đó làm dấy lên tin đồn anh sẽ trở lại châu Âu. Dù vậy, Corinthians vẫn mong muốn giữ chân ngôi sao người Hà Lan và từng đề xuất gia hạn hợp đồng, trong khi giao kèo hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào tháng 7.

Tuy nhiên, Depay hiện không còn mặn mà với việc tiếp tục gắn bó cùng đội bóng Brazil và đang tìm đường ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Depay được nhiều đội săn đón.

Theo nhiều nguồn tin, các CLB đến từ khu vực Trung Đông đang theo sát tình hình của Depay. Al Ahli được cho là rất quan tâm tới chân sút đang giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Hà Lan, trong khi Al Wasl cũng đã gửi lời đề nghị nhằm thuyết phục anh chuyển sang thi đấu tại giải VĐQG UAE.

Hướng tới World Cup 2026, Depay hiểu rằng việc được thi đấu thường xuyên là yếu tố then chốt để duy trì thể trạng và phong độ. Mùa trước, anh chỉ đá chính 17 trận tại giải VĐQG Brazil, con số chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một ngôi sao lớn.

Với khát khao chinh phục giấc mơ lớn nhất sự nghiệp là vô địch World Cup, Depay đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Quyết định rời Corinthians có thể là lựa chọn mang tính then chốt cho chặng đường còn lại của anh.

