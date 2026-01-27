Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản nghẹt thở ở loạt trận cuối Champions League

  • Thứ ba, 27/1/2026 07:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

18 trận đấu của loạt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26 sẽ diễn ra cùng thời điểm, vào lúc 03h00 rạng sáng 29/1.

Cho tới lúc này, chỉ Bayern Munich và Arsenal chắc chắn có mặt trong top 8. Có 4 đội chắc chắn bị loại gồm Frankfurt, Kairat Almaty, Slavia Praha, Villarreal. 6 đội này sẽ không còn quá nhiều động lực thi đấu ở lượt cuối, ngoại trừ chơi tốt để giành tiền thưởng trận của UEFA.

Atalanta, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting Lisbon, Tottenham là những đội bóng chắc chắn nằm trong top 24.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ không còn động lực ở lượt cuối. Một chiến thắng, thậm chí thắng đậm sẽ giúp các đội này đảm bảo suất trong top 8, qua đó có mặt ở vòng 16 đội mà không cần trải qua loạt play-off.

Champions League anh 1

BXH Champions League trước lượt cuối.

Chính vì thế, ngoại trừ trận Arsenal gặp Kairat Almaty chỉ mang ý nghĩa thủ tục với cả hai đội, tất cả 17 trận đấu còn lại của loạt cuối vòng phân hạng Champions League đều hứa hẹn hấp dẫn, khi các đội có lý do để chơi tất tay.

Theo thể thức thi đấu, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng tổng sẽ được vào thẳng vòng 16 đội. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến thứ 24 sẽ tham gia vòng play-off loại trực tiếp (tranh vé vào vòng 16 đội). 8 đội chiến thắng ở vòng play-off sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.

Với việc nhiều ông lớn châu Âu như Real Madrid, Manchester City, Liverpool hay Barcelona chưa chắc chắn nằm trong top 8, cuộc cạnh tranh ở loạt cuối vòng phân hạng hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

Vì khoảng cách điểm giữa các đội từ thứ 3 đến 24 không chênh lệch nhau nhiều, hiệu số sẽ là yếu tố hứa hẹn có tính chất quan trọng trong việc phân định thứ hạng.

Chính vì thế, người hâm mộ có quyền kỳ vọng một "cơn mưa bàn thắng" xảy ra ở loạt trận cuối. Bởi lẽ, các đội không chỉ phải thắng, mà còn thắng thật đậm mới có thể đảm bảo suất trong top 8 hoặc 24.

Champions League anh 2

Lịch thi đấu Champions League lượt cuối (theo giờ Thụy Sĩ)

Lượt cuối Champions League đá lúc mấy giờ?

Rạng sáng 29/1, lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26 sẽ đồng loạt diễn ra, hứa hẹn mang đến một đêm bóng đá châu Âu căng thẳng và giàu cảm xúc.

