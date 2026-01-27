Lượt cuối Champions League đá lúc mấy giờ?

Rạng sáng 29/1, lượt trận cuối cùng của vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26 sẽ đồng loạt diễn ra, hứa hẹn mang đến một đêm bóng đá châu Âu căng thẳng và giàu cảm xúc.

Arsenal vẫn đang toàn thắng ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo lịch thi đấu, toàn bộ các trận đấu đều khởi tranh lúc 03h00 (giờ Việt Nam) ngày 29/1. Số phận của nhiều đội bóng lớn chỉ được định đoạt sau 90 phút sắp tới.

Tâm điểm của lượt trận này chắc chắn là những cuộc đại chiến có thể quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp. Trên sân nhà, đương kim vô địch PSG đối đầu Newcastle, hai đội đều đang nằm trong top 8 trên bảng xếp hạng. Cả hai cùng đặt mục tiêu chiến thắng để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out, thay vì phải bước vào loạt play-off đầy rủi ro.

Một trận đấu đáng chú ý khác là Benfica chạm trán Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần điểm để chắc suất đi thẳng vào vòng trong, trong khi Benfica của Jose Mourinho khao khát chiến thắng để cạnh tranh tấm vé vớt vào vòng knock-out. Đây cũng là màn tái ngộ thú vị giữa "Người đặc biệt" và đội bóng cũ sau nhiều năm.

Mourinho sắp tái ngộ Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Tại Italy, Napoli tiếp đón Chelsea trong cuộc đối đầu giữa hai đại diện giàu truyền thống. Chelsea cần một chiến thắng để khép lại vòng phân hạng trong top 8. Với Napoli, đội mới có 8 điểm sau 7 lượt trận và buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn nuôi hy vọng dự play-off.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua các màn so tài hấp dẫn khác như PSV gặp Bayern Munich, Dortmund chạm trán Inter Milan hay Monaco đối đầu Juventus, những cặp đấu mà chỉ một khoảnh khắc sai lầm cũng có thể khiến cục diện bảng đấu đảo chiều.

Arsenal sẽ tiếp đón Kairat, đội chính thức bị loại sớm khỏi giải, trên sân nhà Emirates. Đây được xem là cơ hội lý tưởng để "Pháo thủ" củng cố ngôi đầu bảng và duy trì tỷ lệ thắng 100% kể từ đầu giải.

Với việc tất cả trận đấu diễn ra cùng giờ, lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26 hứa hẹn mang đến những kịch bản khó lường. Ở đó, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Cuộc cạnh tranh cho top 8 (vị trí không phải đá play-off) trở nên căng thẳng trước lượt cuối khi có tới 8 đội bằng điểm.

