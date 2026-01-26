7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Khuya 26/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

CAS tạm thời gỡ án phạt cho dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Theo quyết định từ CAS, án phạt cấm thi đấu 12 tháng do FIFA ban hành trước đó tạm thời bị đình chỉ hiệu lực. Trong thời gian đó, CAS sẽ tiếp tục xem xét nội dung kháng cáo. Điều này đồng nghĩa 7 cầu thủ được phép ra sân, tập luyện và tham gia đầy đủ các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Danh sách các cầu thủ được hưởng quyết định tạm hoãn gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây là những cái tên vướng vào án phạt liên quan đến vấn đề tư cách thi đấu theo quy định của FIFA.

FAM nhấn mạnh: "Phán quyết của CAS không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hay hủy bỏ án phạt, mà chỉ mang tính chất tạm thời nhằm bảo vệ quyền thi đấu của các cầu thủ trong thời gian chờ đợi kết quả kháng cáo". Do đó, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phán quyết chính thức của CAS trong thời gian tới.

Đây được xem là sự giải tỏa quan trọng với bóng đá Malaysia, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia chịu nhiều áp lực sau các án phạt nặng từ FIFA. Việc 7 cầu thủ tiếp tục được ra sân giúp "Harimau Malaya" duy trì lực lượng, tránh xáo trộn lớn về chuyên môn ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng rủi ro pháp lý còn hiện hữu. Nếu CAS giữ nguyên phán quyết ban đầu của FIFA, án phạt có thể được kích hoạt trở lại, kéo theo hệ lụy không nhỏ cho bóng đá Malaysia ở giai đoạn tiếp theo.