Cảnh sát Malaysia thông tin vụ bê bối nhập tịch

  • Thứ năm, 22/1/2026 19:38 (GMT+7)
  47 phút trước

Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) xác nhận đã phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ.

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia sắp được làm sáng tỏ.

Thông tin được công bố chiều 22/1 bởi Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại (CID), Datuk Rusdi Mohd Isa, sau quá trình điều tra kéo dài với quy mô lớn. Theo PDRM, cơ quan chức năng tiếp nhận tổng cộng 45 đơn trình báo và tiến hành lấy lời khai của 43 cá nhân để phục vụ công tác xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy quá trình cấp quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ nói trên được thực hiện đúng quy trình hành chính hiện hành. Tuy nhiên, khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều bất thường trong các giấy tờ chứng minh nguồn gốc và điều kiện nhập tịch được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ gửi FIFA.

PDRM cho biết xác định hai cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc, song danh tính các nghi phạm hiện chưa được công bố. Vụ án đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự Malaysia, liên quan đến hành vi lừa đảo và gian lận. Trong trường hợp đủ căn cứ kết luận phạm tội, các đối tượng có thể đối mặt với mức án từ 1 đến 10 năm tù, kèm theo tiền phạt và các hình phạt bổ sung khác theo quy định.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đến thời điểm này chưa bị kết luận có hành vi vi phạm. Trước đó, Ủy ban Điều tra độc lập (IIC) từng chỉ ra nhiều điểm bất thường trong quá trình nhập tịch cầu thủ, song chưa xác định rõ trách nhiệm cụ thể.

Với kết luận mới từ PDRM, Malaysia được cho là đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc làm rõ bản chất vụ việc. Đây cũng được xem là cơ sở để FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) xem xét các bước xử lý tiếp theo, trong bối cảnh làn sóng tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

HLV Malaysia: 'Việc bị trừ điểm là không công bằng'

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia kêu gọi người hâm mộ giữ vững niềm tin trước trận đấu quyết định gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

1 giờ trước

Truyền thông Malaysia tiếp tục im lặng khi U23 Việt Nam vào bán kết

U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang khi vào bán kết U23 châu Á 2026, nhưng báo chí Malaysia gần như im lặng trước thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

08:21 17/1/2026

FAM tìm đường tránh án đình chỉ từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lo sợ bị FIFA đình chỉ hoạt động, trong bối cảnh những rắc rối liên quan đến vụ bê bối nhập tịch tiếp tục phủ bóng đen lên nền bóng đá nước này.

17:50 16/1/2026

Bảy năm sau thảm kịch của Emiliano Sala

Bảy năm sau thảm kịch của Emiliano Sala

26 phút trước 20:00 22/1/2026

0

Bảy năm sau thảm kịch Emiliano Sala, lời kể của Denis-Will Poha không chỉ gợi lại một bi kịch bóng đá, mà còn nhắc về ranh giới mong manh giữa sự nghiệp, số phận và cách con người tiếp tục sống với ký ức ấy.

Tiếc cho Pedri

Tiếc cho Pedri

1 giờ trước 19:00 22/1/2026

0

Thêm một lần nữa Pedri gục ngã vì chấn thương, kéo dài chuỗi ngày u ám của một tài năng từng được kỳ vọng là trái tim tương lai của Barcelona.

