HLV Malaysia: 'Việc bị trừ điểm là không công bằng'

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia kêu gọi người hâm mộ giữ vững niềm tin trước trận đấu quyết định gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Malaysia muốn đánh bại Việt Nam ở lượt trận sắp tới.

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với nhiều thách thức lớn sau khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA tạm đình chỉ thi đấu do liên quan đến các vấn đề về hồ sơ, giấy tờ. Sự việc khiến cơ hội đi tiếp của Malaysia bị đặt dấu hỏi lớn, thậm chí xuất hiện những lo ngại về khả năng đội bóng bị trừ điểm.

Tuy nhiên, HLV Cklamovski vẫn tỏ ra bình thản và kiên định với mục tiêu đề ra. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ hành quân tới Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ bằng một chiến thắng, qua đó trở thành đội đứng đầu bảng sau 90 phút thi đấu. Tôi sẽ rất bất ngờ nếu Malaysia thật sự bị trừ điểm".

HLV Cklamovski thừa nhận sẽ thật "không công bằng" nếu tuyển Malaysia bị trừng phạt vì những sai phạm liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

"Chính FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận những cầu thủ liên quan đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển. Nếu không, bản thân tôi đã không triệu tập họ ngay từ đầu. Chính phủ cũng công nhận quốc tịch của họ. Tôi hy vọng họ có thể trở lại để giúp đội tuyển quốc gia giành vé dự giải và chinh phục chức vô địch Asian Cup", ông nói.

Bên cạnh đó, HLV Cklamovski cũng kêu gọi người hâm mộ không từ bỏ niềm tin vào đội tuyển quốc gia và giấc mơ chinh phục đấu trường châu lục.

Với tinh thần quyết tâm cùng khát khao khẳng định mình, tuyển Malaysia hứa hẹn sẽ mang đến thử thách không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mang tính then chốt vào tháng 3 tới.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.