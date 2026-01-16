FAM tìm đường tránh án đình chỉ từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lo sợ bị FIFA đình chỉ hoạt động, trong bối cảnh những rắc rối liên quan đến vụ bê bối nhập tịch tiếp tục phủ bóng đen lên nền bóng đá nước này.

Dù đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về án phạt của FIFA đối với cáo buộc làm giả giấy tờ, ưu tiên hàng đầu của FAM không dừng ở việc bảo vệ cầu thủ. Mục tiêu cấp bách hơn là đảm bảo bản thân FAM không bị FIFA treo quyền hoạt động, kịch bản có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, thừa nhận những lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở. Theo ông Yusoff, ngay cả khi CAS đưa ra phán quyết có lợi, FIFA vẫn nắm quyền quyết định cuối cùng dựa trên đánh giá độc lập của mình.

"Điều quan trọng nhất là đảm bảo FAM không rơi vào tình trạng bị đình chỉ, bất chấp kết quả từ CAS", ông chia sẻ với New Strait Times.

Theo truyền thông Malaysia, một trong những giải pháp được cân nhắc nhằm lấy lại niềm tin từ FIFA là cải tổ toàn diện bộ máy lãnh đạo. Kịch bản triệt để nhất là việc toàn bộ Ban chấp hành FAM từ chức, tiến hành bầu cử mới, tái cơ cấu tổ chức và triển khai các biện pháp chấn chỉnh mang tính hệ thống.

Rõ ràng điều khiến FAM lo ngại nhất không còn là nguy cơ ĐTQG bị FIFA xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Nepal và Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Nỗi ám ảnh thật sự lớn hơn nhiều. Đó là khả năng FAM bị đình chỉ, thậm chí giải thể, kéo theo những hệ lụy khó lường cho toàn bộ nền bóng đá nước này.

Hình ảnh của FAM vốn bị tổn hại nghiêm trọng trên trường quốc tế sau khi FIFA ra án phạt nặng liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch. Ngoài khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ dành cho FAM, mỗi cầu thủ còn bị phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng trên mọi mặt trận.

Trong bối cảnh đó, tương lai của bóng đá Malaysia phụ thuộc rất lớn vào cách FAM xử lý khủng hoảng quản trị, chứ không chỉ là kết quả của một vụ kháng cáo pháp lý.