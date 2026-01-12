Tòa án CAS xử lý vụ bê bối của bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bắt đầu vào cuộc xử lý đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhưng chưa ấn định thời điểm đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho biết đã tiếp nhận đơn kháng cáo của FAM về việc phản đối án phạt từ FIFA. Đáng chú ý, CAS cho biết hồ sơ hiện ở giai đoạn thiết lập lịch trình tố tụng, bước thủ tục bắt buộc trước khi được đưa vào kiểm tra nội dung và ra phán quyết.

Phản hồi Timesport, bà Vanessa Tracey - cán bộ truyền thông CAS, tiết lộ quá trình xử lý kháng cáo của FAM đang được tiến hành, nhưng cũng nhấn mạnh các bên không nên đặt kỳ vọng quá cao về mốc thời gian. "CAS nhận được đơn kháng cáo của FAM ngày 5/12/2025. Lịch trình tố tụng bắt đầu được thiết lập theo quy định của CAS", bà Tracey cho biết.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nóng lòng chờ kết quả từ CAS, bởi họ muốn làm rõ tình trạng kỷ luật của Malaysia và 7 cầu thủ liên quan trước khi tiến hành lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Thời hạn mà AFC kỳ vọng là trước ngày 31/3, nhằm đảm bảo quá trình tổ chức giải đấu diễn ra suôn sẻ.

Khi được hỏi liệu phán quyết có thể được đưa ra trước trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Việt Nam ngày 31/3 hay không, đại diện CAS trả lời thận trọng: "Ở thời điểm này, việc có quyết định cuối cùng trước cuối tháng 3 là điều không thể đảm bảo, nhưng cũng không thể loại trừ".

Trước đó, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado và Facundo Garces. Mỗi cầu thủ còn phải nộp 2.000 franc Thụy Sĩ tiền phạt.