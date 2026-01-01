Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bale nói lý do Alonso thất bại ở Real Madrid

  • Thứ năm, 22/1/2026 00:00 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Gareth Bale cho rằng Xabi Alonso thất bại ở Real Madrid không vì năng lực chuyên môn, mà do thiếu khả năng kiểm soát và quản trị phòng thay đồ.

Bale hiểu rõ văn hóa của Real Madrid.

Phát biểu trên TNT Sports, cựu ngôi sao xứ Wales khẳng định: "Xabi là HLV tuyệt vời. Những gì anh ấy làm được ở Bayer Leverkusen là không thể phủ nhận với danh hiệu, lối chơi, dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Nhưng khi đến Real Madrid, bạn không chỉ cần là một HLV, bạn phải là một nhà quản lý thực thụ".

Theo Bale, Real Madrid không giống bất kỳ CLB nào khác. Đội bóng Hoàng gia được xây dựng trên nền tảng của những ngôi sao lớn, những cá tính mạnh và cái tôi không hề nhỏ. Vì vậy, điều các cầu thủ cần không phải là sự chỉ đạo chiến thuật dày đặc, mà là cách đối xử tinh tế.

"Bạn phải biết quản lý cái tôi trong phòng thay đồ. Thậm chí, đôi khi còn phải chiều chuộng họ", Bale thẳng thắn. "Những cầu thủ đủ giỏi để tự định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc".

Mối quan hệ không mấy êm ả giữa Alonso và Vinicius Junior được Bale xem là ví dụ điển hình. Việc ngôi sao người Brazil nhiều lần bị đẩy lên ghế dự bị tạo ra căng thẳng, đỉnh điểm là phản ứng dữ dội của Vinicius khi bị thay ra trong trận gặp Barcelona.

Bale cho rằng Alonso chưa quản lý tốt phòng thay đồ Real Madrid.

Bale nhấn mạnh tại Real Madrid, sự cầu toàn về chiến thuật đôi khi lại phản tác dụng. "Bạn không cần quá nhiều toan tính. Khi trong tay là những siêu sao có thể thay đổi cục diện chỉ trong nháy mắt, hãy để họ chơi bóng", anh nói. "Xabi là một chiến lược gia giỏi, nhưng ở Madrid, điều đó là chưa đủ".

Quan điểm này lý giải vì sao những HLV như Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane từng rất thành công tại Bernabeu. Họ không áp đặt, mà đóng vai trò người kết nối, tạo không gian để các ngôi sao tỏa sáng. Ngược lại, sự kỷ luật và kiểm soát chặt chẽ của Alonso khiến nhiều cầu thủ cảm thấy bị gò bó.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

