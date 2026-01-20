Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Alonso ra điều kiện tới Premier League

  • Thứ ba, 20/1/2026 05:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xabi Alonso sẵn sàng tới Ngoại hạng Anh làm việc nhưng chỉ muốn tái xuất băng ghế chỉ đạo vào hè 2026.

Alonso chưa vội trở lại với công việc.

Sau khi chia tay Real Madrid, HLV Xabi Alonso nhanh chóng trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất tại châu Âu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu giếm mong muốn quay trở lại Ngoại hạng Anh, giải đấu từng ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cầu thủ.

Tuy nhiên, Alonso cũng đưa ra lập trường rõ ràng về thời điểm tái xuất.

Theo The Times, Alonso chỉ sẵn sàng lắng nghe những lời mời có hiệu lực từ mùa hè 2026, thay vì tiếp quản đội bóng ngay giữa mùa giải. Nhà cầm quân 43 tuổi cho rằng việc nhảy vào guồng quay khốc liệt của Ngoại hạng Anh khi mùa bóng đi qua hơn nửa chặng đường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, đặc biệt với các CLB đặt mục tiêu lớn.

Với Alonso, một giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn là điều kiện cần thiết để xây dựng cấu trúc chiến thuật và tạo dấu ấn dài hạn.

Alonso hiện xuất hiện trong danh sách ứng viên cho nhiều chiếc ghế nóng tại Anh. Tottenham được cho là cân nhắc ông như phương án kế nhiệm Thomas Frank, trong khi MU và Man City cũng được cho là quan tâm tới Alonso.

Tại Liverpool, dù ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào Arne Slot, sức hút từ một cựu cầu thủ biểu tượng như Alonso vô hình trung tạo ra áp lực nhất định.

Bản thân Alonso thừa nhận mối liên hệ đặc biệt với Liverpool khi trải qua 5 mùa giải đáng nhớ với hơn 200 lần ra sân. Dù vậy, quan điểm nhất quán của Alonso buộc các đội bóng theo đuổi phải tính toán phương án tạm thời cho phần còn lại của mùa giải, trước khi bước vào cuộc đua thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào mùa hè.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Frankfurt đánh tiếng Xabi Alonso

Eintracht Frankfurt tiếp cận Xabi Alonso sau khi sa thải Dino Toppmöller, nhưng đây nhiều khả năng chỉ là một động thái thăm dò, khó trở thành lựa chọn thực tế với HLV người Tây Ban Nha.

26:1570 hôm qua

Liverpool sắp sa thải Slot, Alonso thay thế

Ghế HLV trưởng của Arne Slot tại Liverpool lung lay dữ dội và chiến lược gia người Hà Lan có thể sớm bị sa thải.

47:2814 hôm qua

Zidane chỉ bí quyết thành công ở Real Madrid

Zinedine Zidane lên tiếng hé lộ chìa khóa giúp ông gặt hái thành công rực rỡ cùng Real Madrid, chỉ ít ngày sau khi đội bóng cũ sa thải Xabi Alonso và bổ nhiệm Alvaro Arbeloa

06:40 16/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Alonso Alonso

    Đọc tiếp

    Marc Guehi doi doi hinh anh

    Marc Guehi đổi đời

    1 giờ trước 06:17 20/1/2026

    0

    Sự nghiệp của Marc Guehi bước sang một chương hoàn toàn mới với mức lương chỉ kém Erling Haaland sau khi gia nhập Man City.

    Bao Thai Lan nga mu truoc U23 Viet Nam hinh anh

    Báo Thái Lan ngả mũ trước U23 Việt Nam

    1 giờ trước 06:14 20/1/2026

    0

    Trước bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc, truyền thông Thái Lan dành nhiều mỹ từ để nói về phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý