Alonso ra điều kiện tới Premier League

Xabi Alonso sẵn sàng tới Ngoại hạng Anh làm việc nhưng chỉ muốn tái xuất băng ghế chỉ đạo vào hè 2026.

Alonso chưa vội trở lại với công việc.

Sau khi chia tay Real Madrid, HLV Xabi Alonso nhanh chóng trở thành cái tên được quan tâm bậc nhất tại châu Âu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu giếm mong muốn quay trở lại Ngoại hạng Anh, giải đấu từng ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cầu thủ.

Tuy nhiên, Alonso cũng đưa ra lập trường rõ ràng về thời điểm tái xuất.

Theo The Times, Alonso chỉ sẵn sàng lắng nghe những lời mời có hiệu lực từ mùa hè 2026, thay vì tiếp quản đội bóng ngay giữa mùa giải. Nhà cầm quân 43 tuổi cho rằng việc nhảy vào guồng quay khốc liệt của Ngoại hạng Anh khi mùa bóng đi qua hơn nửa chặng đường tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, đặc biệt với các CLB đặt mục tiêu lớn.

Với Alonso, một giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn là điều kiện cần thiết để xây dựng cấu trúc chiến thuật và tạo dấu ấn dài hạn.

Alonso hiện xuất hiện trong danh sách ứng viên cho nhiều chiếc ghế nóng tại Anh. Tottenham được cho là cân nhắc ông như phương án kế nhiệm Thomas Frank, trong khi MU và Man City cũng được cho là quan tâm tới Alonso.

Tại Liverpool, dù ban lãnh đạo vẫn đặt niềm tin vào Arne Slot, sức hút từ một cựu cầu thủ biểu tượng như Alonso vô hình trung tạo ra áp lực nhất định.

Bản thân Alonso thừa nhận mối liên hệ đặc biệt với Liverpool khi trải qua 5 mùa giải đáng nhớ với hơn 200 lần ra sân. Dù vậy, quan điểm nhất quán của Alonso buộc các đội bóng theo đuổi phải tính toán phương án tạm thời cho phần còn lại của mùa giải, trước khi bước vào cuộc đua thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha vào mùa hè.

