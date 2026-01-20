Lời của Klopp bóc trần sự thật về Real

Real dường như mất phương hướng sau khi sa thải Alonso và họ khó tìm được HLV giỏi trong ít nhất 6 tháng tới.

Real Madrid chìm trong khó khăn.

Trong bối cảnh Real Madrid rơi vào trạng thái khủng hoảng và buộc phải trao quyền tạm thời cho Alvaro Arbeloa, Jurgen Klopp đã thẳng thắn chỉ trích cách tiếp cận của Chủ tịch Florentino Perez cùng ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên băng ghế chỉ đạo.

Chia sẻ quan điểm của mình, Klopp nói: “Nếu tôi có thể khuyên ban lãnh đạo Real Madrid một điều, thì đó là: khi sa thải một HLV, họ cần có sẵn một ý tưởng rõ ràng về người kế nhiệm”. Theo chiến lược gia người Đức, vấn đề không chỉ nằm ở việc thay HLV, mà là sự thiếu chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Klopp cũng nhấn mạnh yếu tố thực tế trong công tác nhân sự: “Nếu Real Madrid nghĩ rằng họ có thể chiêu mộ Pep Guardiola, tôi sẽ nói thẳng rằng cơ hội ấy không lớn”. Một nhận định phản ánh rõ cục diện hiện tại của thị trường HLV đỉnh cao, nơi những cái tên hàng đầu đều đã có vị trí vững chắc.

Bên cạnh đó, Klopp không giấu được sự hoài nghi về quyết định sa thải Xabi Alonso, người từng được xem là “tương lai vàng” của bóng đá châu Âu sau chức vô địch Bundesliga bất bại cùng Bayer Leverkusen. “Khi nghe tin Xabi Alonso bị sa thải, tôi vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên”, Klopp nói. “Tôi nghĩ ‘Cái gì vậy?’ rồi lại tự nhủ ‘Ừ, Madrid là thế mà’. Nhưng thực tế là lúc này, họ sẽ không tìm được ai giỏi hơn Alonso”.

Nhận định của Klopp được El Pais đánh giá là hoàn toàn xác đáng. Việc Real Madrid nhanh chóng bổ nhiệm Arbeloa, cựu hậu vệ đội một và HLV Castilla, chỉ càng cho thấy sự thiếu chuẩn bị của ban lãnh đạo. Đây rõ ràng là một giải pháp mang tính chữa cháy, hơn là bước đi chiến lược.

Bản thân Klopp, hiện giữ vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull từ năm 2025, nhiều lần khẳng định ông chưa có ý định quay lại công việc huấn luyện. Trước đó, Jose Mourinho cũng đã từ chối khả năng trở lại Bernabeu.

Trong bối cảnh các HLV hàng đầu đều đang ổn định ở những CLB lớn, Real Madrid gần như không có lựa chọn thực sự thuyết phục. Những cái tên đang thất nghiệp như Enzo Maresca hay Ruben Amorim khó có thể mang lại giá trị vượt trội so với Alonso.

Thực tế phũ phàng là: ở thời điểm này, Real Madrid không chỉ mất HLV, mà còn đang mất cả phương hướng. Và như Klopp đã nói, việc sa thải Alonso có thể khiến họ phải trả giá bằng một quãng thời gian dài chông chênh, khi không có ai giỏi hơn để mời về.