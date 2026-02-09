Liverpool hoảng loạn khi bức tường thành bị phá vỡ

Thất bại 1-2 trước Manchester City ở vòng 25 Premier League đêm 9/2 là khoảnh khắc Anfield, biểu tượng của sự bất khả xâm phạm, bị xuyên thủng và để lộ một tập thể đầy hoảng loạn.

Anfield từng là pháo đài. Không khí, khán đài, áp lực vô hình và sự lì lợm trong những phút cuối từng khiến cả châu Âu e dè. Nhưng rạng sáng 9/2, trước Manchester City, bức tường ấy không đổ sập trong một khoảnh khắc, mà rạn nứt dần rồi vỡ tung trong hỗn loạn. Liverpool không thua vì kém may mắn. Họ thua vì tự đánh mất mình.

Sự chuẩn bị nhân sự của Liverpool không mang lại hiệu quả trước Man City. Ảnh: Reuters.

Tiếp cận yếu đuối

Suốt hiệp một, Liverpool chơi như một đội bóng không còn niềm tin vào khả năng kiểm soát thế trận. Tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 43%, con số gây sốc với một đội từng thống trị Premier League bằng pressing và kiểm soát bóng.

Man City đạt 84%, bóp nghẹt tuyến giữa bằng Rodri và Bernardo Silva. Liverpool bị buộc phải đá bóng dài, phó mặc số phận cho những pha bóng tranh chấp của Gakpo, Ekitike hay Salah. Đó không phải là kế hoạch, mà là sự đầu hàng về thế trận.

Arne Slot tung ra đội hình tấn công táo bạo với bốn mũi nhọn, nhưng phía sau họ là một tập thể không đủ bình tĩnh để nuôi bóng. Khi tuyến giữa không giữ được nhịp, mọi ý tưởng chiến thuật đều trở nên vô nghĩa. Man City không cần dâng cao áp sát dồn dập, họ chỉ cần đứng đúng vị trí và chờ Liverpool tự mắc sai lầm.

Khoảnh khắc phút 74 tưởng như cứu vãn tất cả. Dominik Szoboszlai bước lên và thực hiện cú sút phạt mang dáng dấp thiên tài. Bóng đi thẳng vào lưới và Anfield bùng nổ như thường lệ.

Đó là bàn thắng đẹp, nhưng cũng là bàn thắng che giấu sự thật. Liverpool dẫn trước không phải vì họ chơi hay hơn, mà vì một khoảnh khắc cá nhân vượt lên khỏi thế trận.

Và chính từ đó, sự hoảng loạn bắt đầu. Liverpool không biết cách bảo vệ lợi thế. Thay vì kéo chậm nhịp, giữ bóng và buộc Man City phải mạo hiểm, họ lùi sâu trong trạng thái bị động.

Liverpool không còn hình ảnh lì lợm ở những phút cuối. Ảnh: Reuters.

Bức tường thành sụp đổ

Szoboszlai, người hùng của cú sút phạt, bị kéo về phòng ngự và để lộ tử huyệt, chạy không ngừng nhưng thiếu kỷ luật vị trí. Chính anh giữ Bernardo Silva không việt vị trong bàn gỡ hòa ở phút 84. Bức tường bắt đầu nứt.

Man City không vội. Họ hiểu rằng chỉ cần giữ cấu trúc, áp lực sẽ tự sinh ra sai lầm. Liverpool càng lùi, càng mất kiểm soát. Những đường chuyền an toàn biến mất, thay vào đó là các pha phá bóng vội vã.

Sự chờ đợi ấy phù hợp với điểm yếu của Liverpool, thống kê mùa này cho thấy Liverpool đánh rơi 8 điểm sau phút 90, nhiều hơn bất kỳ đội nào trong nhóm cạnh tranh top đầu. Trận gặp Man City là ví dụ điển hình.

Đỉnh điểm của sự hoảng loạn đến ở thời gian bù giờ. Khi Erling Haaland ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ chấm phạt đền, Liverpool không còn giữ được sự tỉnh táo tối thiểu. Alisson rời khung thành trong nỗ lực tuyệt vọng tìm bàn gỡ. Đó không phải là hình ảnh của tinh thần chiến đấu, mà là dấu hiệu của một tập thể đã mất khả năng quản lý trận đấu.

Tình huống cuối cùng mang màu sắc bi hài. Rayan Cherki sút từ gần giữa sân vào lưới trống. Haaland và Szoboszlai cùng lao theo bóng. Szoboszlai kéo áo Haaland, rồi Haaland kéo lại.

VAR vào cuộc, bàn thắng bị hủy, Szoboszlai nhận thẻ đỏ ở phút 104. Anfield chìm trong bối rối. Liverpool kết thúc trận đấu với 10 người, thua trận, mất trụ cột và thêm một vết cắt vào niềm tin.

Szoboszlai từ người hùng hoá tội đồ trong trận gặp Man City.

Đây là lần muộn nhất Liverpool từng dẫn trước tại Anfield rồi vẫn thua. Một con số đủ để tóm gọn mùa giải. Họ không còn là đội bóng biết "đóng hòm trận đấu". Khả năng quản lý thời gian, nhịp độ và cảm xúc gần như biến mất. Những khoảnh khắc cuối trận giờ đây không còn là vùng đất của sự lỳ lợm, mà là nơi Liverpool dễ vỡ nhất.

Arne Slot không phải vấn đề duy nhất. Nhưng đội bóng của ông đang cho thấy sự suy sụp về tâm lý. Khi bị dồn ép, Liverpool không còn phương án B. Họ không biết làm chậm trận đấu, không biết giữ bóng, cũng không biết phạm lỗi đúng lúc. Thay vào đó là sự hấp tấp, những quyết định bản năng và các bàn thua mang tính tự hủy.

Manchester City rời Anfield như kẻ vừa phá xong cánh cổng thành. Họ không cần tấn công ồ ạt, chỉ cần kiên nhẫn chờ đối thủ tự mở cửa. Còn Liverpool, lần đầu tiên sau nhiều năm, trông giống một đội bóng sợ chính những phút cuối của mình.

Anfield không còn là pháo đài. Và khi bức tường thành sụp đổ, điều nguy hiểm nhất không phải là thất bại, mà là cảm giác hoảng loạn lan rộng trong chính nội bộ Liverpool. Nếu không nhanh chóng tìm lại sự lạnh lùng và khả năng kiểm soát, những trận thua kiểu này sẽ không phải là ngoại lệ, mà trở thành quy luật.

